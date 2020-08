Bayer abre mais de 150 vagas de estágio com bolsa de R$ 1.700

E Eu E Estudante

Multinacional Bayer abre processo seletivo de estágio remoto para estudantes a partir do 2º ano de graduação e nível técnico - (foto: Bayer/Divulgação)

A multinacional Bayer abriu processo seletivo totalmente remoto para vagas de estágio com inscrições até 21 de setembro. Estudantes de todas as áreas podem se inscrever, mas é preciso estar cursando a partir do 2º ano do curso e ter disponibilidade para as 30h semanais de estágio. As vagas estão disponíveis para os estados: Bahia, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso e Paraná.





Além disso, estudantes de nível técnico também podem se candidatar. Para estar apto ao processo seletivo é preciso ter vínculo com o colégio técnico e a possibilidade de estagiar por até dois anos. O processo de seleção avaliará conhecimentos em inglês, porém não fará parte da classificação.



Benefícios



A empresa oferece alguns benefícios aos contratados. Os estudantes receberão bolsa-auxílio de R$ 1.700, além de plano de carreira, assistência médica e odontológica, seguro de vida, desconto em medicamentos da Bayer, vale transporte, vale-refeição ou acesso a ônibus fretado e refeitório (a depender do local de trabalho). Outro ponto importante é que os aprovados terão a oportunidade de se juntarem a equipes que respeitem a diversidade.



Inscrições



As inscrições podem ser efetuadas por meio do site sejaofuturo.ciadetalentos.com.br. Além das vagas de estágio, esse processo também considera posições técnicas para a unidade da Bayer em Camaçari (BA). As atividades terão início em fevereiro de 2021 e os contratos têm duração de até dois anos.