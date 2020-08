338 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

E EuEstudante

(foto: EuEstudante )

CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola

IF - Estágios Instituto Fecomércio

ESPRO - Ensino Social Profissionalizante

EMPLOYER - Estágios

SUPER - Estágios

Nota de esclarecimento

O Eu, Estudante apenas divulga as vagas oferecidas pelos agentes de integração do Distrito Federal. Não somos responsáveis por nenhum outro procedimento relacionado à participação do estudante nos processos seletivos. Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato com os respectivos agentes de integração. Saiba como encontrá-los:

Chances de estágio e jovem aprendiz

» Alest

27 vagas

A Fundatec Estágios promove seleção de estudantes para ocupar 27 vagas de estágio na empresa Alest Consultoria, parceira de Google, Workplace from Facebook e Zendesk no Brasil. As oportunidades são para níveis técnico e superior, nas áreas: comercial, operações, marketing e tecnologia da informação. Serão seis horas diárias de estágio em regime home office. A bolsa é de R$ 800 e há outros benefícios. Podem participar da seleção on-line candidatos de todo Brasil, basta cadastrar-se no site www.fundatec.org.br/estagios.



» Kearney

Seleção remota

A Kearney abriu inscrições para processo seletivo remoto de estagiários. A companhia oferece oportunidades de estágio em Data Analytics neste semestre. Não há restrição de graduação, o processo é aberto a estudantes de qualquer curso e instituição de ensino, desde que se enquadrem no perfil de formatura proposto e tenham o conhecimento na área específica. Inscrições até 10 de setembro no link: bit.ly/kearneypainelvagas.



» Facebook

Para 2021

O Facebook abriu inscrições para o banco de talentos do programa de estágio. Podem participar estudantes de qualquer curso universitário no Brasil com formatura prevista entre dezembro de 2021 e julho de 2022. Os estagiários selecionados serão encaminhados para diversas áreas, algumas delas são: gestão de contas de anunciantes, programa de atendimento e operações, parcerias de mídia, parcerias com comunidades, comunicação, entre outras. Os interessados têm até 10 de setembro para se inscrever na plataforma www.fbestagio2021.splashthat.com.



Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola)

Localização:EQSW 304/504, lote 2, Edifício Atrium, Sudoeste

Posto Uniceub, das 8h às 14h e das 15h30 às 21h30

Posto Católica (QS 07 Lote 1 EPCT Águas Claras), das 10h às 16h

Telefone: (61) 3701-4811

O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente em um dos postos de atendimento do CIEE.

» Os interessados deverão comparecer ao Centro de integração Empresa-escola (CIEE) de segunda a sexta-feira nos seguintes horários:

» CIEE Brasilia-EQSW 304/504, Lote 2, Edificio Atrium, Setor Sudoeste (próximo ao Hospital das Forças Armadas-HFA) das 8h às 17h30

» CIEE Universidade Católica de Brasilia: das 10h às 16h

» CIEE UniCeub: das 8h às 14h e das 15h às 21h

» Documentação para inscrição: Carteira de identidade, CPF, declaração de escolaridade e comprovante de residência com CEP

IEL (Instituto Euvaldo Lodi)

Localização: Plano Piloto (SCN, Quadra 1, Bloco E, Ed. Central Park) e UnB (Masc Norte, Sala AT 2/20).

Atendimento: das 9h às 17h (Plano Piloto) e das 9h às 16h (UnB)

Telefone: (61) 3226-9754 (Plano Piloto) e (61) 9-99128-2294 (UnB)

O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente, no escritório do IEL. É preciso apresentar CPF, carteira de identidade e comprovante de escolaridade.

IF (Instituto Fecomércio)

Localização: SCS QD.06 Ed. Federação do Comércio, 5° andar

Telefones: (61) 3962-2008 / 3962-2022 / 3962-2027

O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente em um dos postos de atendimento do IF Estágio.

Espro (Ensino Social Profissionalizante)

Telefone (61) 2026-1111

Brasília Estágios

Localização: SCS Quadra 8, Edifício Venâncio 2000, Bloco B-60, Salas 409/410

Telefones: (61) 3226-7977 e (61) 3322-8416

E-mail: brasíliaestagios@brasiliaestagios.com.br

Horário de atendimento: das 8h30 às 17h30

Stag Estágios

Endereço: SCN QD 2 Bloco A Mezanino 175 B, Edifício Edifício Corporate Financial Center – Asa Norte

Telefone: (61) 3424-3101 / 3424-3124

Interessados devem utilizar o código da vaga para busca-la no site e cadastrar seu currículo ou encaminhar o currículo diretamente para o e-mail rh@stagestagios.com.br

Employer Estágios

Localização: Setor Comercial Sul, Quadra 2, Ed. São Paulo, Salas 312 a 315, Asa Sul

Telefone: (61) 3224-6737

E-mail: estagiobsb@employer.com.br

* As vagas podem ser alteradas sem aviso prévio pelos agentes de integração