Instituto Euvaldo Lodi (IEL) disponibiliza 35 vagas de estágio no DF

35 vagasESTÁGIOENSINO MÉDIOEmpresa: Privada – 108467/ Sem.: 1º ao 3°/ Vaga: 1 / Brazlândia/ Bolsa: R$ 450 + AT/ Período: 8h às 14h/ Conhec. Exigidos: curricular/ Enviar currículo para: curriculos.iel@sistemafibra. org.br e no assunto coloque: 108467.Empresa: Privada – 108539/ Sem.: 1º ao 2°/ Vaga: 1 / Asa Norte/ Bolsa: R$ 550 + AT/ Período: 14h às 18h/ Conhec. Exigidos: curricular/ Enviar currículo para: curriculos.iel@sistemafibra. org.br e no assunto coloque: 108539.ENSINO TÉCNICOTÉCNICO EM EDIFICAÇÕESEmpresa: Privada– 108558- Sem.: 1º ao 3°/ Vaga: 1 / Sia/ Bolsa: R$ 800+ AT+ AR/ Período: 7h às 13h/ Conhec. Exigidos; curricular/ Enviar currículo para: curriculos.iel@sistemafibra. org.br e no assunto coloque: 108558.Empresa: Privada– 108557- Sem.: 1º ao 3°/ Vaga: 1 / Sia/ Bolsa: R$ 800+ AT+ AR/ Período: 7h às 13h/ Conhec. Exigidos; curricular/ Enviar currículo para: curriculos.iel@sistemafibra. org.br e no assunto coloque: 108557.TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICAEmpresa: Privada– 108454- Sem.: 1º ao 4°/ Vaga: 1 / Águas Claras/ Bolsa: R$ 700+ AT/ Período: 8h às 15h (1h de intervalo)/ Conhec. Exigidos; curricular/ Enviar currículo para: curriculos.iel@sistemafibra. org.br e no assunto coloque: 108454.TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICAEmpresa: Privada– 108612- Sem.: 1º ao 4°/ Vagas: 2/ Recanto das Emas/ Bolsa: R$ 600+ AT/ Período: 6 horas diárias flexíveis/ Conhec. Exigidos; Pacote Office/ Enviar currículo para: curriculos.iel@sistemafibra. org.br e no assunto coloque: 108612.ENSINO SUPERIORADMINISTRAÇÃOEmpresa: Privada– 108438- Sem.: 1º ao 6°/ Vaga: 1 / Sia/ Bolsa: R$ 998+ AT/ Período: 11h às 17h / Conhec. Exigidos; curricular/ Enviar currículo para: curriculos.iel@sistemafibra. org.br e no assunto coloque: 108438.Empresa: Privada– 108610- Sem.: 6º ao 8°/ Vaga: 1 / Sia/ Bolsa: R$ 800+ AT/ Período: 6. horas diárias flexíveis/ Conhec. Exigidos; Pacote Office/ Enviar currículo para: curriculos.iel@sistemafibra. org.br e no assunto coloque: 108610.Empresa: Privada– 108545- Sem.: 1º ao 8°/ Vaga: 1 / São Sebastião/ Bolsa: R$ 400+ AT/ Período: 4 horas diárias flexíveis/ Conhec. Exigidos; Excel/ Enviar currículo para: curriculos.iel@sistemafibra. org.br e no assunto coloque: 108545.