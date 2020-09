Grupo RB abre inscrições para o programa de estágio 2021

E EuEstudante

Multinacional abre inscrições para programa de estágio - (foto: Programa de Estágio 2021 Grupo RB)

As inscrições para o processo seletivo do programa de estágio 2021 do Grupo RB vão até 16 de outubro. A multinacional irá disponibilizar mais de 20 vagas, a seleção será feita de forma 100% on-line. Os escolhidos irão trabalhar em São Paulo capital e no município de Embu. O programa poderá ter duração de até dois anos, não há especificidade de cursos elegíveis alguns dos benefícios são: bolsa auxílio competitiva, vale-refeição, vale-transporte, assistência médica entre outros. Interessados devem se inscrever no site.



O grupo RB é uma multinacional de bens de consumo para higiene, saúde e nutrição e em parceria com a Cia. Estágios lançou o processo seletivo para o programa de estágio 2021. Podem participar graduando de qualquer curso, a formação desejável é entre junho e dezembro de 2022.



São oportunidades em áreas como marketing, trade marketing, vendas, supply chain, jurídico, finanças e recursos humanos. É preciso que o candidato tenha disponibilidade de seis horas por dia de segunda a sexta-feira para estagiar. O conhecimento necessário em inglês e excel varia de acordo com a vaga.