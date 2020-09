Agência de marketing abre oito vagas; processo seletivo será on-line

E EuEstudante

Agência de marketing abre processo seletivo para preenchimento de oito vagas. Candidatos de todo o Brasil podem participar da seleção

A GhFly está com oito vagas abertas para cargos nas áreas de mídia, criação e marketing e estágio em account management. Os contratados irão trabalhar em regime de home office até ser seguro voltar ao serviço presencial no escritório da agência de marketing em Curitiba. Os candidatos não precisam residir na capital paranaense, pois poderão alternar entre o trabalho presencial e remoto. Portanto, profissionais de todo Brasil podem participar da seleção. Para saber mais sobre as vagas e enviar seu currículo acesse o site da empresa.



