Super Estágios incentiva empresas a aderirem à assinatura digital

E EuEstudante

Super Estágios cria campanha para incentivar que empresas implementem as assinaturas digitais - (crédito: Super Estágios/Divulgação)

Com a pandemia e a exigência de que as pessoas fiquem em casa, a possibilidade de assinar contratos on-line desburocratizou o processo de admissão de funcionários e garante a continuidade da seleção de estudantes para as oportunidades de estágio, por exemplo. Pensando no contexto de que nem todas as empresas estão aderindo à assinatura digital, a Super Estágios criou uma campanha para incentivar as organizações a aderirem o processo para não prejudicar os jovens. A agente de integração percebeu que apenas 15% dos termos de estágio eram assinados digitalmente no início da pandemia.

A Super Estágios começou a implementar o sistema de assinaturas eletrônicas em 2019, mas notaram uma resistência a mudanças por parte das instituições. A diretora da Super Estágios, Kelly Aguiar, 34 anos, conta que com o isolamento eles tiveram que acelerar o processo para manter os contratos de estágios ativos e efetuar novos termos. "Para chamar a atenção das instituições de ensino, levantamos o quantitativo de estudantes que estavam prestes a perder o estágio por falta de assinatura dos termos e entramos em contato com cada uma delas. Dessa forma, conseguimos um aumento de 65% de adesão ao novo formato", explica a diretora da agência.



Algumas instituições já estão aderindo ao processo como o Iesb e o Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte. Essa última instituição implementou as assinaturas digitais há um mês. Assinar digitalmente facilita o andamento do processo para ambas as partes, aluno e empresas relacionadas, não só durante a pandemia, mas quando o isolamento social acabar. Antes, os alunos tinham que se deslocar até a secretaria responsável para dar início ao processo e colher todas as assinaturas. Hoje, a contratação pode ser feita com agilidade devido ao auxílio do meio virtual.



Mesmo com o trabalho remoto, o processo garante que outros jovens serão contratados. Por exemplo, no Iesb, 969 novos contratos de estágios foram assinados no primeiro semestre de 2020. De acordo com a diretora da Super Estágios Kelly Aguiar, 100% das empresas e estudantes e 80% das instituições de ensino assinam os termos de forma digital.