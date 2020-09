Scania Latin America abre inscrições para o programa de estágio 2021

E EuEstudante

Parque da fábrica de solda de cabines, em São Bernardo do Campo (SP); vagas abertas para estagiários. - (crédito: Wagner Menezes )

A Scania Latin America está com as inscrições abertas para o processo seletivo do Programa de Estágio 2021. Interessados têm até 9 de outubro para se candidatarem no site. A seleção será totalmente on-line, mas os escolhidos irão trabalhar na empresa em São Bernardo do Campo (SP). Podem participar alunos de graduação ou curso técnico de qualquer período, é necessário ter nível básico de inglês e conhecimento intermediário do pacote office.





O programa da empresa terá maior foco no desenvolvimento do estudante para competências do futuro. Os selecionados terão uma grade de treinamentos técnicos e comportamentais, com temas como autoconhecimento, comunicação, gerenciamento de carreira e outros. O objetivo é auxiliar no desenvolvimento profissional e pessoal dos jovens.

As vagas são para carga horária de trabalho entre quatro e seis horas, além da bolsa há outros benefícios como vale-alimentação, auxílio transporte, seguro de vida, assistência médica e odontológica, entre outros.



O processo seletivo será feito em cinco etapas. Começa com a inscrição, passa pelo Internship Game e testes on-line, painel de negócios com dinâmica e entrevista com os gestores, até a admissão e entrega de documentos. O início do estágio será em fevereiro de 2021. Podem participar da seleção alunos de diversos cursos como administração, publicidade e propaganda, ciência da computação psicologia, jornalismo entre outros.