Braskem está com as inscrições para o programa de estágio inclusivo

(crédito: Braskem/Divulgação)

A Braskem, organização do ramo petroquímico, está com as inscrições abertas para processo seletivo até 7 de outubro. Em consonância com a constante evolução sobre as temáticas de diversidade e inclusão, a empresa quer garantir o aumento da diversidade racial entre os candidatos, portanto esta edição é direcionada para estudantes negros.



As etapas do processo de seleção serão feitas de maneira remota. Ao todo, são 300 vagas distribuídas para os estados da Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro para os programas de estágio universitário e técnico.



Um diferencial do processo seletivo, que visa deixar as fases mais flexíveis, é a exigência do inglês somente para 40% das vagas ofertadas. A seleção de currículos continua sendo feita às cegas, sem acesso a informações como idade ou faculdade. A Braskem manteve também parcerias com o grupo Cia. de Talentos, a consultoria Mais Diversidade e com coletivos negros de instituições de ensino para implementarem inciativas direcionadas à atração, ao desenvolvimento e à inclusão de minorias.

Uma das etapas para estágio universitário é um jogo imersivo, no qual o candidato desenvolve um avatar. Ao navegar pela plataforma, criada em parceria com a Pushstart (uma empresa de software em São Paulo), os estudantes passam por fases com elementos referentes ao negócio da Braskem. A avaliação começa na segunda etapa, com a resolução de desafios. Será aplicado um teste de tomada de decisão na etapa seguinte, chamada de "Braskem Makers". Essa será uma dinâmica virtual em grupo, na qual a liderança acompanha o desempenho de cada candidato e identifica tipos de perfis em sinergia com as equipes da empresa.



A última fase da seleção são entrevistas individuais com os líderes da área pretendida por cada candidato. Já para o estágio técnico, o candidato será selecionado também por meio de um jogo, que conta com desafios seguindo uma lógica de circuito, e com base nas entrevistas individuais feitas posteriormente.



As mudanças no programa de estágio da Braskem estão de acordo com a proposta de valor da marca, construída em conjunto com os funcionários, representada pela sigla BeUX (Be = seja, U = Você e X= experiência). Ou seja, "potencialize o que você tem de melhor por meio das experiências vividas".

Conheça os programas



Para o estágio universitário, podem se inscrever estudantes que estejam cursando a partir do terceiro semestre em cursos variados como administração, economia, comunicação, engenharias, biologia, psicologia, química e relações internacionais. O estágio tem a duração de até dois anos.





Já o estágio técnico, é voltado para discentes que estejam cursando a partir do segundo semestre e tem a duração de um ano. As oportunidades são para as operações industriais do ABC, Cubatão e Paulínia (SP), Duque de Caxias (RJ), Triunfo (RS), Maceió (AL) e Camaçari (BA). É necessário estar cursando automação, automação industrial, edificações elétricas, eletroeletrônica, eletromecânica, eletrônica, eletrotécnica, instrumentação, manutenção, manutenção mecânica, mecânica, mecatrônica, metalurgia, plásticos, química, química industrial, robótica ou segurança do trabalho e soldagem.

Interessados em fazer a inscrição para algum dos programas podem acessar o site da Braskem.