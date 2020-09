Souza Cruz abre inscrições para o programa de estágio

E EuEstudante

(crédito: Divulgação Bat Brasil)

A Souza Cruz, agora com o nome BAT Brasil, está com 40 vagas disponíveis para estagiários. O processo seletivo será completamente on-line, interessados têm até 19 de outubro para realizar cadastro no site. Os candidatos devem ter bom inglês, previsão de formatura a partir de dezembro de 2021 e disponibilidade para trabalhar por pelo menos um ano. São oportunidades para as áreas de marketing, operações, finanças, tecnologia da informação, tabaco, recursos humanos, entre outras.



As vagas estão disponíveis para diversas cidades: Rio de Janeiro (RJ), Santa Cruz do Sul (RS), Cachoeirinha (RS), São Paulo (SP), Uberlândia (MG), Rio Negro (PR). O salário varia de acordo com o cargo e pode chegar a R$ 1.736. A empresa procura diversificar o quadro de funcionários, assim, o processo seletivo e trabalho são totalmente inclusivos. Além da bolsa-auxílio, os contratados irão contar com plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, vale transporte, restaurante ou ticket refeição, gympass, entre outros benefícios.



Serão aceitos estudantes de todos os cursos de graduação que se encaixem nas áreas com vagas disponíveis, como: direito, propaganda e marketing, comunicação, psicologia, administração, ciências da computação, engenharia da computação, economia, engenharia química, engenharia mecânica, administração, comércio exterior e relações internacionais, entre outros.