GVM Advogados oferece vaga de estágio para o escritório de São Paulo

(crédito: GVM/Divulgação)

Mesmo diante da pandemia, as empresas continuam efetuando contratações. Para os estagiários, são diversas vagas que surgem no mercado de trabalho, principalmente exigindo mobilidade geográfica. O GVM Advogados, escritório de advocacia que atende clientes nacionais e internacionais em São Paulo, oferta uma vaga de estágio para estudante a partir do 6º semestre de direito.

Pré-requisitos

Para a candidatura, é necessário também ter inglês avançado e morar em São Paulo, para onde a oferta é destinada. O selecionado poderá atuar nas áreas de direito societário, fusões e aquisições (A&A) e de mercado de capitais / regulatório Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e entidades dos mercados financeiro e de capitais (Anbima).



O escritório tem o perfil full service, ou seja oferece diversos tipos de soluções para os clientes. Além disso, conta com 14 clientes entre as 50 maiores empresas da América Latina e 23 correspondentes internacionais, nos cinco continentes. A GVM também tem escritórios próprios em Belo Horizonte, São Paulo, Uberlândia e Salvador, além de unidades associadas em todas as capitais e principais cidades brasileiras. A empresa mantém, ainda, associação formal com a DRT International Law Firm & Alliance, rede global de escritórios de advocacia.



Estudantes interessados na candidatura e que queiram fazer parte do time da empresa, podem enviar currículo para o e-mail cseixas@gvmadvogados.com.br com o assunto "Estagiário Societário". O currículo deve ser enviado o quanto antes, e caso a vaga seja preenchida, os candidatos entram para o banco de talentos da empresa.