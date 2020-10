As vagas de estágio na área de saúde cresceram 11% durante a pandemia

E EuEstudante

Durante o primeiro semestre de 2020 as vagas para estagiários do setor de saúde chegaram a crescer 11%. Essa subida vertiginosa se deu em razão do novo coronavírus. Conforme o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), as oportunidades para o curso de enfermagem se elevaram em 8% e 11% para o curso de farmácia.

Em 2019 a graduação de enfermagem estava na 10ª posição em relação às oportunidades de estágio disponíveis, no primeiro semestre de 2020 passou para o 9º lugar. Farmácia estava em 19º lugar e agora subiu cinco posições.

É importante ressaltar que este ano, em relação ao mesmo período ano passado, foram disponibilizadas 25 mil oportunidades de estágio a menos em todas as áreas. O levantamento também mostra que o perfil dos estudantes está mudando e que a tendência é começar a estagiar cada vez mais cedo. Em 2019 o maior número de estagiários tinha entre 19 e 21 anos, agora em 2020 a maior parcela tem idade entre 20 e 22.