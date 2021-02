Programa de Estágio 2021 da Ecom Energia abre inscrições para seleção

E EuEstudante

(crédito: Burst/Pexels)

As inscrições para o Programa de Estágios da multinacional Ecom Energia de 2021 estão abertas até 22 de fevereiro. A empresa de energia elétrica brasileira disponibiliza neste primeiro semestre do ano nove oportunidades para trabalhar na capital paulista. Os interessados podem se candidatar pelo canal da empresa na plataforma Walljobs. Por meio deste link



As áreas em que as nove vagas serão ofertadas são: controladoria, financeiro, mesa de consumo, regulatório e inteligência de mercado e gestão de geração. As oportunidades são voltadas para estudantes de graduação dos cursos de engenharia química, engenharia civil, engenharia de energia, engenharia mecânica, engenharia de controle, engenharia de automação, ciências contábeis, economia, administração e meteorologia.

Além de estar cursando estas graduações, os candidatos devem ter habilidades na utilização do pacote Office. A inscrição é feita com o envio do currículo de forma on-line e após serem aprovados, os selecionados passarão por outras etapas de teste, como dinâmicas de grupo e entrevistas individuais. É importante lembrar que por conta da pandemia do novo coronavírus o trabalho será home office.

Os benefícios do estágio são bolsa auxílio de R$ 1500 a R$ 2 mil, vale refeição, vale transporte, acesso ao bicicletário da empresa, assistência médica, seguro de vida e curso de línguas. No processo seletivo são considerados diferenciais, conhecimentos nos idiomas Inglês e Espanhol em níveis intermediários e na ferramenta Power BI.