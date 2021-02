Energisa tem vagas abertas para programa de estágio

E EuEstudante

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Energisa, empresa do setor de eletricidade, está com inscrições abertas para seleção de estágio até domingo (28). São 242 vagas de nível técnico e superior nas áreas de administração, direito e engenharia. Interessados devem se inscrever por este link.

As vagas são para atuar em 20 cidades de 10 estados brasileiros: Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, São Paulo, Minas Gerais, Rondônia, Tocantins e Ceará, sendo 60 vagas para Cataguases, em Minas Gerais.

Para estudantes de graduação, é necessário estar matriculado e ser frequente em instituições de ensino superior credenciadas pelo MEC, estar cursando a partir do 4º e, no máximo, a um ano da formação, ter disponibilidade de horário pela manhã ou tarde e conhecimento em Pacote Office.

No caso dos candidatos às vagas de nível técnico, os requisitos são: estar matriculado e ser frequente em instituições de ensino técnico reconhecida pelo MEC; ser formado na parte teórica, desde que não tenha cumprido a carga horária de estágio obrigatório; ter disponibilidade de horário pela manhã ou tarde e ter conhecimento em Pacote Office.

O programa de estágio tem duração de um ano e pode ser renovado por mais um para os estagiários de nível superior. Os contratados recebem salário compatível com o mercado, além de vale-transporte e seguro de vida.

Essa seleção, de acordo com a Energisa, é a maior feita pela empresa.

O grupo Energisa foi fundado em 1907 no Brasil e atua em 862 municípios em todas as regiões brasileiras. Atualmente, é a quinta maior em distribuição de energia no país.