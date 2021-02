Instituição está com inscrições abertas para programa de estágio

E EuEstudante

(crédito: Divulgação/Lugar de Vida)

A instituição Lugar de Vida - Centro de Educação Terapêutica está com inscrições abertas para seleção de formação e estágio on-line até esta quinta-feira (25) pelo site. A iniciativa é composta por programa de estágio e capacitações teóricas.

O Programa de Formação Clínico-Teórica em Educação Terapêutica é voltado a profissionais graduados nas áreas de educação e saúde com atuação ou interesse na abordagem psicanalítica dos problemas de desenvolvimento na infância e em práticas educacionais inclusivas.

No ato de inscrição, é cobrada uma taxa de R$ 90. Os interessados devem enviar o comprovante, documentos, diploma de graduação, mini currículo e carta de intenção para o e-mail: lugardevida@lugardevida.com.br.

O curso vai de 1º março até dois de julho e é composto por três módulos. No módulo I, o acompanhamento de estágio é remoto de grupo terapêutico pelo preço de 5 x R$1.595. No módulo II, a assistência é presencial de dupla ou grupo por 5 x R$ 1.742. No módulo III, os participantes têm atendimento individual e/ou acompanhamento escolar de criança por 5 x R$ 2.134.

São cinco vagas no total, uma para cada horário. Os candidatos podem optar por: segunda-feira das 16h30 às 18h30, terça-feira das 13h30 às 15h30, quarta-feira das 15h às 17h ou quinta-feira das 10h às 12h. Há também o horário de terça-feira das 9h às 11h com periodicidade mensal e reuniões abertas aos educadores.

Há ainda grupos de estudo e supervisões quinzenais, reuniões clínicas interdisciplinares e reuniões de fio.

Com 30 anos de existência, o Lugar de Vida é uma instituição que atua no tratamento e acompanhamento escolar de crianças e adolescentes com problemas psíquicos. Esse acompanhamento é feito em parceria com profissionais da educação, com a escola e com os professores