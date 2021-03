TCU lança processo seletivo para contratação de 20 estagiários de TI

E EuEstudante

O Tribunal de Contas da União (TCU) está com as inscrições abertas para processo seletivo para contratação de 20 estagiários de tecnologia da informação em todo o país, na modalidade home office. Interessados tem até 22 de março para efetivar a candidatura pelo site do TCU.

Os estudantes selecionados atuarão no desenvolvimento de sistemas web utilizando APEX para projetos relevantes em diversas áreas do TCU, incluindo atividades de combate à corrupção.

Como o estágio é remoto, candidatos de qualquer lugar do país podem se inscrever. A carga horária de trabalho é de 20 horas semanais, em horário flexível, e os estagiários receberão bolsa de R$ 997,76.

É preciso ter computador próprio para participar da seleção

Para participar do processo seletivo, é necessário ser aluno de graduação na área de TI, com pelo menos um ano e meio de curso até a formatura. Ter acesso a computador e internet também são pré-requisitos. Não podem participar da seleção parentes em até terceiro grau de autoridade ou servidor ativo do TCU.

Seleção terá três etapas

A primeira fase do processo de seleção será uma prova on-line em 23 de março. Posteriormente, os candidatos participarão de um Desafio APEX, de 24 a 30 de março, em que precisarão implementar um projeto prático. A última etapa será de entrevistas remotas, a partir de 31 de março.