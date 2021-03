Grupo Siemens está com inscrições abertas para programa de estágio

E EuEstudante

As empresas Siemens Indústria e Siemens Energy estão com inscrições abertas para o Programa de Desenvolvimento de Talentos (PDT) 2021. São dois programas distintos, uma para cada empresa do grupo atuante no fornecimento de soluções inteligentes para os setores de indústria, infraestrutura e energia.



Para participar, os estudantes devem se inscrever no site da Siemens Indústria ou da Siemens Energy até 14 de abril. O candidato pode fazer a inscrição para os dois projetos, mas, caso seja aprovado na primeira etapa nos dois programas, será permitido seguir em apenas um.



São mais de 100 vagas para estudantes em todas as áreas do conhecimento. Podem participar graduandos de todo o Brasil, com formação prevista entre julho de 2022 e julho de 2023 com inglês intermediário ou superior.



O processo de seleção é totalmente online e inclui teste on-line, avaliações de inglês, análise de perfil, dinâmicas e entrevistas com gestores. Os estagiários aprovados começam a trabalhar em julho.



Com duração de um a dois anos, o programa oferece bolsa-auxílio, assistências médica e odontológica, seguro de vida, redução na jornada de estágio durante o período de provas, restaurante e estacionamento no local e auxílio transporte. Há vagas para atuação nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Minas Gerais e Paraná.



No estágio, os jovens terão a oportunidade de realizar rotação de cargos, participar de treinamentos técnicos e comportamentais específicos e desenvolver competências por meio de atividades em projetos especiais.