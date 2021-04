Ciee oferece mais de 800 vagas de estágio no Distrito Federal

EE Eu Estudante

(crédito: Divulgação / Ciee)

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) está com mais de 800 vagas de estágio disponíveis para estudantes de ensino médio, técnico e superior em todo o Distrito Federal e entorno.

Para se candidatar, o estudante deve se cadastrar no portal do Ciee e manter os dados atualizados. As oportunidades são para o setor público e privado.

Os cursos com maior disponibilidade de vagas são: administração, direito, informática, comunicação social - jornalismo, pedagogia, letras, enfermagem, nutrição e fisioterapia.

