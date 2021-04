Defensoria Pública do DF abre 395 vagas para estágios em direito

E EuEstudante

(crédito: Startup Stock Photos / Pexels)

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) está com 395 vagas abertas para estagiários. São 375 vagas e formação de cadastro rever para graduando em direito e 20 para residentes jurídicos, pós-graduandos em direito. O processo seletivo publicado pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), será mediante aplicação de prova on-line.

Para participar, o estudante deve se inscrever pelo site do CIEE de 20 de abril até 5 de maio. Confira o edital.

É necessário ser aluno comprovadamente matriculado em curso de graduação ou pós-graduação em direito. Para os graduandos, é precisa cursar entre o 6º e o 8º semestre. O inscrito não pode ter sido exonerado a bem do serviço público. Candidatos que tenham feito estágio por período igual ou superior a dois anos na DPDF não podem concorrer, com exceção a pessoas com deficiência.

O valor da bolsa é de R$1.200 para pós-graduandos e de R$ 900 para estudantes de ensino superior. Há ainda o auxílio transporte de R$ 11 por dia de estágio. O regime do estágio será de 25 horas semanais, distribuídas em cinco horas diárias, a serem cumpridas em horários e turnos definidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considerando-se as necessidades do serviço.

Das vagas ofertadas, 20% se destinam a pessoas negras e 10% para pessoas com deficiência.