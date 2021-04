Empresa abre inscrições para programa de estágio 2021 em oito cidades

EE Eu Estudante

(crédito: Karolina Grabowska / Pexels)

A Tereos, empresa do mercado de açúcar, álcool/etanol e amidos, está com inscrições abertas para o programa de estágio Jovens Talentos. Há vagas para as oito unidades do Grupo, localizadas nas cidades de Colina, Guaraci, Olímpia, Pitangueiras, Severínia, Tanabi e Palmital em São Paulo, além de Guaíra, no Paraná. O prazo para participar segue aberto até o dia 16 de maio.

O programa abre oportunidades para estudantes de várias áreas do ensino superior, entre elas: administração, agronomia, comércio exterior, contabilidade, direito, economia, engenharia agronômica ou agrícola, engenharias em geral, psicologia, publicidade, matemática. ciência da computação, comunicação social, relações internacionais, tecnologia da informação, química e nutrição.

Para se candidatar, é preciso que os interessados têm nível intermediário em inglês ou francês, além de domínio em informática, com habilidades em programas do pacote Office e internet, além de disponibilidade para estagiar seis horas por dia, de segunda a sexta-feira. As vagas disponíveis estão distribuídas por diversas áreas da companhia, desde a operação até funções administrativas.

O programa tem duração de 11 meses e, durante o trabalho, os jovens podem participar de atividades como o Job Rotation, em que escolhem outras áreas da empresa para conhecer melhor durante o período de estágio. Além disso, participam de trilhas de desenvolvimento, com dinâmicas de grupo e gamificação.

O Jovens Talentos terá início em agosto, com possibilidade de efetivação ao término do programa. Entre os benefícios oferecidos pela Tereos estão: bolsa-auxílio, plano de saúde, seguro de vida, transporte, refeições na empresa e vale-alimentação.

Para se inscrever, os interessados deverão acessar o portal de vagas. O processo seletivo será composto por provas on-line de raciocínio lógico, idiomas (inglês ou francês) e conhecimentos gerais, além de videoentrevistas e entrevistas presenciais.