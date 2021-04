Empresa de bioenergia oferta 124 vagas para novos estagiários

E EuEstudante

(crédito: Campaign Creators/Unsplash)

Estão abertas as inscrições para o programa de estágio da BP Bunge Bioenergia. A iniciativa oferece 124 oportunidades e é voltada à graduandos de diversas áreas de formação, que tenham previsão de concluírem os cursos entre julho de 2022 e julho de 2023. Interessados têm até 16 de abril para se inscrever neste link.

Dentre os pré-requisitos, a empresa exige bons conhecimentos do Pacote Office, cursar a graduação no período noturno para cumprir a carga horária do estágio de 30 horas semanais ao longo dos períodos da manhã e tarde e ter disponibilidade de residir na cidade ou próximo às localidades onde atuarão.

A BP Bunge Bioenergia tem um centro corporativo na cidade de São Paulo e as 11 unidades agroindustriais estão localizadas nos municípios de Edéia e Itumbiara, em Goiás; Frutal, Itapagipe, Ituiutaba e Santa Juliana, em Minas Gerais; Orindiúva, Ouroeste e Pontes Gestal, em São Paulo; Pedro Afonso, no Tocantins; e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.



Os candidatos devem ser graduandos dos seguintes cursos: química, administração de empresas, ciências contábeis, economia, psicologia e engenharias.

Programa de estágio oferece trilha de aprendizados e imersão na cultura da empresa

Os participantes do programa terão acesso a uma trilha de aprendizagem para que possam se desenvolver em aspectos técnicos e comportamentais. A empresa também se compromete a oferecer igualdade de oportunidades e diversidade na seleção, por isso busca pessoas que se identifiquem com o trabalho ligado ao campo, com as operações do setor de açúcar, etanol e bioenergia e com a cultura da empresa.

Os estagiários aprovados no processo seletivo iniciarão a atuação no mês de maio deste ano. O programa tem duração de um ano e pode ser estendido por mais um ano.