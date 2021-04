Empresa abre mais de 50 vagas de estágio em Porto Alegre e região

EE Eu Estudante

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Fundatec Estágios está com 55 vagas abertas em Porto Alegre, e na região metropolitana (Canoas, Cachoeirinha, Gravataí e Viamão) e também para atuação em home office, em qualquer cidade brasileira, tanto para candidatos de nível médio quanto superior. As bolsas auxílio variam entre R$ 400 e R$1.200,00, além de auxílio transporte ou ajuda de custo no valor de R$ 200, em algumas oportunidades.

Para ensino superior, as vagas estão distribuídas nas áreas de administração, ciências contábeis, ciências biológicas, comunicação digital, comunicação social, direito, educação física, engenharia civil, engenharia da produção, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia mecânica, gastronomia, gestão de TI, jornalismo, magistério, nutrição, pedagogia e publicidade e propaganda. Há ainda oportunidades para os estudantes do ensino técnico em Segurança do Trabalho.

Para home office, oportunidades são na empresa Alest Consultoria, uma parceira Premier Google e gerenciada Workplace by Facebook e Zendesk, bem como consultora em tecnologia Cloud Computing. Estudantes de todo o país podem se inscrever. Para acessar as informações completas bem como se candidatar às vagas disponíveis para o seu perfil, os estudantes devem acessar o site da fundatec, efetuar um cadastro gratuito e demonstrar interesse na vaga desejada.