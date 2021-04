Super Estágios oferece 46 vagas para ensinos médio e superior

E EuEstudante

(crédito: EuEstudante)

Esclarecimento

O Eu, Estudante apenas divulga as vagas oferecidas pelo SUPER ESTÁGIOS. Não somos responsáveis por nenhum outro procedimento relacionado à participação do estudante nos processos seletivos. Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato:



As inscrições devem ser feitas no site ou no endereço Rua Copaíba, Lote 1, Torre Super estágios B, Sala 1306, Shopping DF Plaza, Águas Claras

ESTÁGIO

ENSINO MÉDIO – 3 VAGAS

Vaga: 108486 / Plano Piloto / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 108980 / Setor de Indústrias Gráficas / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 694,36 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 109959 / Setor de Indústrias Gráficas / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 486,05 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

ENSINO TÉCNICO TÉCNICO – 2 VAGAS

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO – 1 VAGA

Vaga: 110975 / Asa Sul / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 5 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 400 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

TÉCNICO EM ENFERMAGEM – 1 VAGA

Vaga: 111048 / Sobradinho / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 5 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

ENSINO SUPERIOR – 41 VAGAS

ADMINISTRAÇÃO – 4 VAGAS

Vaga: 102273/ Asa Sul / Sem.: a partir do 4º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 1125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 109538 / Asa Norte / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 110284 / Taguatinga Norte / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 550 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 111190 / Taguatinga / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 5 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 550 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

ARQUITETURA E URBANISMO – 1 VAGA

Vaga: 108765/ Vicente Pires / Sem.: a partir do 5º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

ARQUIVOLOGIA – 1 VAGA

Vaga: 110388 / Setor de indústrias Gráficas / Sem.: a partir do 4º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 1125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

BIOLOGIA – 1 VAGA

Vaga: 110591 / Asa Sul / Sem.: a partir do 4º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 964,35 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – 4 VAGAS

Vaga: 108867/ Plano Piloto / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 110932 / Esplanada / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 700 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 109732 / Asa Norte / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 1125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 111109 / Trecho 3 / Sem.: a partir do 4º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 1125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

CIÊNCIAS CONTÁBEIS – 1 VAGA

Vaga: 111242 / Esplanada / Sem.: a partir do 4º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 787,98 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

CIÊNCIAS ECONÔMICAS – 1 VAGA

Vaga: 109693 / Asa Norte / Sem.: a partir do 5º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 950 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

COMUNICAÇÃO SOCIAL – 4 VAGAS

Vaga: 106901 / Riacho Fundo II / Sem.: a partir do 5º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 550 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 109961 / Setor de indústrias Gráficas / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 787,98 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 110192 / Plano Piloto / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 111110 / Valparaíso / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

DESIGN GRÁFICO – 3 VAGAS

Vaga: 109948 / Asa Sul / Sem.: a partir do 4º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 1125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 110011 / Gama / Sem.: a partir do 2º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 111095 / Guará 2 / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

DIREITO – 2 VAGAS

Vaga: 110384 / Setor de Indústrias Gráficas / Sem.: a partir do 5º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 1125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 111085 / Trecho 3 / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 787,98 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

ENFERMAGEM – 2 VAGAS

Vaga: 111049 / Sobradinho / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 111293 / Águas Claras / Sem.: a partir do 5º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 750 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

ENGENHARIA DE ENERGIA – QUÍMICA – 1 VAGA

Vaga: 109916 / W3 Norte / Sem.: a partir do 5º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 450 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

ENGENHARIA ELETRÔNICA – ENGENHARIA MECATRÔNICA – ENGENHARIA ELÉTRICA – 2 VAGAS

Vaga: 109788 / Asa Norte / Sem.: a partir do 7º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 575 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 108392 / Asa Norte / Sem.: a partir do 2º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 450 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

FARMÁCIA – QUÍMICA – 1 VAGA

Vaga: 108695 / W3 Norte / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 450 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

GESTÃO DE AGRONEGÓCIO – 1 VAGA

Vaga: 110985 / W3 Norte / Sem.: a partir do 5º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 450 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

JORNALISMO – 3 VAGAS

Vaga: 109945 / Setor de Indústrias Gráficas / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 1125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 110191 / Plano Piloto / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 110310 / Trecho 3 / Sem.: a partir do 4º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 1125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

LETRAS – 2 VAGAS

Vaga: 108979 / Setor de Indústrias Gráficas / Sem.: a partir do 2º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 787,98 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 109958 / Setor de Indústrias Gráficas / Sem.: a partir do 4º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 1125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

MATEMÁTICA – 1 VAGA

Vaga: 111298 / Setor de Indústrias Gráficas / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 1125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

PEDAGOGIA – 4 VAGA

Vaga: 110533 / Setor de Indústrias Gráficas / Sem.: a partir do 4º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 1125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 110930 / Esplanada / Sem.: a partir do 2º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 1125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 110778 / Setor de Indústrias Gráficas / Sem.: a partir do 4º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 1125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 111195 / Vicente Pires / Sem.: a partir do 2º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

PUBLICIDADE E PROPAGANDA – 1 VAGA

Vaga: 111145 / Guará / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

RELAÇÕES INTERNACIONAIS – 1 VAGA

Vaga: 109950/ Trecho 3 / Sem.: a partir do 4º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 787,98 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – 1 VAGA

Vaga: 109905 / W3 Norte / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 450 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: