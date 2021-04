TJDFT prorroga inscrições de estágio para ensino superior e médio

EE Eu Estudante

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press - 2/4/2018)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) prorrogou as inscrições para processo seletivo de estágio. Agora, as inscrições ficarão abertas até segunda-feira (12/4). Estão disponíveis postos de trabalho para estudantes de ensino superior, médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para se inscrever é necessário acessar o portal do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee). São requisitos: estar regularmente matriculado em instituições de ensino públicas ou privadas, ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país, não ter sido exonerado a bem do serviço público, estar em dia com as obrigações eleitorais, não ter feito estágio por período igual ou superior a dois anos no TJDFT e ser maior de 16 anos.

A bolsa é de R$ 540 para ensino médio e R$ 800 para ensino superior. Há também auxílio transporte no valor de R$ 240. A carga horária é de 20h semanais.

Para ensino superior as vagas abrangem os cursos de ciências contábeis, arquitetura e urbanismo, engenharia civil, mecânica e elétrica, administração, serviço social, informática, estatística, pedagogia, arquivologia, educação física (bacharel), direito, jornalismo, biblioteconomia, odontologia, desenho industrial e psicologia.