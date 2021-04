Ciee otimiza processos para se adaptar às contratações na pandemia

E EuEstudante

Para facilitar a contratação de estagiários durante a pandemia, o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) adaptou processos em decorrência do isolamento. A assinatura eletrônica de contratos de estágio é uma dessas adaptações. Também os processos seletivos passaram a ser aplicados de forma on-line.

De acordo com a instituição, essas mudanças representam até 60% da redução de tempo de preenchimento de vagas e evitam deslocamentos de candidatos durante o período de pandemia.

O Ciee também lançou a campanha “Traga sua Vaga para o Ciee”, voltada para micro e pequenas empresas. A iniciativa incentiva a expansão de pequenos negócios locais e visa promover a contratação de jovens e adolescentes.



Segundo Luiz Gustavo Coppola, superintendente Nacional de Atendimento do Ciee, a entidade está “auxiliando a adaptação dos empreendedores ao novo normal, e, ao mesmo tempo, capacitando e inserindo jovens no mundo do trabalho.” conta.



O superintendente ainda reforça que as contratações via Ciee também são revertidas em ações sociais da instituição, como os Espaços de Cidadania e Oficinas de Cri@tividade. Iniciativas que atendem jovens em situação de vulnerabilidade e risco social em parceria com a rede socioassistencial dos municípios. “Cada vaga preenchida tem impacto na vida não só do candidato que foi contratado, mas também de milhares de jovens assistidos pelos programas do CIEE”, afirma.

O Ciee é uma entidade beneficente de assistência social, de caráter filantrópico, sem fins lucrativos. Com 57 anos de atuação, promove o acesso e a integração ao mundo do trabalho a adolescentes e jovens por meio de programas de estágio e aprendizagem

O financiamento do Centro é feito por meio de contribuições de empresas e órgãos públicos parceiros e nada é cobrado dos jovens cadastrados no sistema.