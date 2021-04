Firjan oferta vagas para estudantes de ensino técnico e superior

E EuEstudante

(crédito: Cowomen/Unsplash)

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) oferta vagas para estudantes do ensino médio e técnico. As inscrições estão abertas durante o mês de abril, no site da Firjan. O objetivo do programa, previsto para começar a partir de junho, é levar aos estudantes a oportunidade de complementar a formação escolar, por meio de experiências profissionais e de ações de desenvolvimento.

O estágio tem duração de seis meses a dois anos e carga horária de quatro ou seis horas diárias. A Firjan oferece alguns benefícios, como bolsa-auxílio, vale-refeição, auxílio-transporte, seguro de vida e recesso.

O processo de seleção do programa começa com a inscrição on-line, seguida de entrevistas individuais, resolução de cases, conversa de alinhamento e painel final. Os selecionados atuarão em cidades do estado do Rio de Janeiro.

Para os estudantes do ensino técnico, a carga horária de estágio é de 20 horas semanais (4 horas diárias) e o aluno deve se formar entre os meses de julho e dezembro de 2022. A carga horária para o ensino superior é de 20 horas ou 30 horas semanais (quatro horas ou seis horas diárias) para estudantes a partir do 3º período da faculdade, com formatura prevista para julho de 2023.

O programa de estágio engloba diversas áreas de atuação, entre elas: competitividade, comunicação, educação, gestão de pessoas, integridade corporativa, jurídico, relacionamento, tecnologia e inovação.

Programa oferta trilha de desenvolvimento



Para permitir um acompanhamento mais próximo do estagiário, o novo programa prevê a organização de uma trilha de desenvolvimento, ou seja, momentos de capacitação sobre as temáticas mais atuais para o profissional.

Haverá também a roteirização de eventos, abordando fatores técnicos da formação acadêmica universitária ou da escola técnica, e a criação da liga dos estagiários, um canal de comunicação para discussão e sugestões, até mesmo de rodas de diálogo com executivos da federação.