Fundatec abre 55 vagas para níveis médio e superior

(crédito: Fundatec Estágios/Ascom/Divulgação)

A Fundatec — sistema que integra instituições de ensino, estudantes e organizações públicas e privadas — está com 55 vagas abertas em Porto Alegre, Região Metropolitana (Canoas, Cachoeirinha, Gravataí e Viamão). A inovação é que há oportunidade também para home office, em qualquer cidade brasileira.

O valor das bolsas vão de R$ 400 até R$ 1.200. Os benefícios são auxílio transporte ou ajuda de custo no valor de R$ 200, e variam de acordo com cada vaga.

Caso você more em Brasília, e o seu interesse seja o home office, você pode se inscrever no processo seletivo da empresa Alest Consultoria, parceira da Premier Google e gerenciada da Workplace pelo Facebook e Zendesk, além de tudo, consultora em tecnologia da Cloud Computing.

As oportunidades para ensino superior são para os seguintes cursos: administração, ciências contábeis, ciências biológicas, comunicação digital, comunicação social,direito, educação física, engenharia civil, engenharia da produção, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia mecânica, gastronomia, gestão de TI, jornalismo, magistério, nutrição, pedagogia e publicidade e propaganda. Há também vaga para estudantes do técnico em segurança do trabalho.

Se quiser saber mais informações, acesse o site da Fundatec e realize o seu cadastro.