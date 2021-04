Minerva Foods prorroga as inscrições para o programa de estágio

E EuEstudante

(crédito: Leonardo Luz/Grupo Luz)

A Minerva Foods, empresa de exportação de carne bovina na América do Sul, prorrogou o período de inscrições para o Programa de Estágio 2021, Seja + Minerva, até a próxima sexta-feira (30/4). Para participar, os candidatos devem se inscrever por meio do site da companhia.

A seleção passa por etapas de teste de raciocínio lógico, conhecimentos gerais, avaliações comportamentais, avaliação em grupo, entrevistas individuais com RH e gestores. O processo seletivo ocorrerá de maneira remota e os aprovados serão convocados para admissão, iniciando em junho.

Os candidatos devem cursar a partir do 3° semestre da graduação e residir nas localidades onde as vagas em aberto: Barretos (SP), São Paulo (SP) e José Bonifácio (SP). As áreas de atuação são logística, tecnologia da informação, bussiness inteligence, administrativo, engenharia, jurídico e relações com investidores.

Os estagiários aprovados contarão com uma jornada de desenvolvimento que envolve treinamentos, workshops, mentoria e projetos, onde poderão aprender e se desenvolver em áreas específicas da empresa. Os interessados precisam ter disponibilidade de 30 horas semanais para o estágio.