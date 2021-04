Falconi lança programa de estágio destinado a estudantes negros

E EuEstudante

(crédito: Rupixen.com / Unsplash)

A Falconi, consultoria para geração de valor por meio de soluções em Gente e Gestão com tecnologia, lançou o Jovem Falconi Diversa, programa de estágio destinado exclusivamente para pessoas autodeclaradas pardas e pretas. Interessados podem se inscrever pelo site do programa até 9 de maio.

Podem participar estudantes de graduação em qualquer área do conhecimento, com previsão de formação de junho de 2022 a julho de 2023 e que residam na Grande São Paulo. Neste primeiro momento, as vagas serão destinadas para o regime de trabalho remoto e passarão a ser híbridas com sede de trabalho na cidade de São Paulo.

Na primeira etapado processo seletivo, os candidatos devem fazer um teste on-line sobre os valores do candidato e da empresa (Fit Cultural), lógica e inglês, sendo o último de caráter não eliminatório. Também haverá uma vídeo entrevista. Os candidatos selecionados devem fazer ainda uma entrevista on-line. A previsão de início do estágio é para o mês de julho.

Entre os benefícios oferecidos estão remuneração, bolsa de estágio adicional no primeiro mês, incentivo para estudo da língua inglesa, plano de saúde e odontológico integral, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e convênio com academias em todo o país. Além da mentoria com acompanhamento mensal de consultores experientes.

Após o ingresso, os selecionados serão integrados aos estagiários selecionados na última edição do programa de estágio e trainee Jovem Falconi.

O método de admissão na Falconi inclui no processo seletivo questões para conhecimento do nível socioeconômico dos candidatos com o objetivo de mapear e contemplar em todo o processo as diversas realidades dos concorrentes. As respostas não resultam em aprovação ou reprovação e são tratadas com confidencialidade e em conformidade com a Lei Geral de Proteção a Dados.