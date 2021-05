Instituto Fecomércio (IF) oferece 57 vagas de jovem aprendiz e estágio

E EuEstudante

Esclarecimento

O Eu, Estudante apenas divulga as vagas oferecidas pelo IF. Não somos responsáveis por nenhum outro procedimento relacionado à participação do estudante nos processos seletivos. Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato:

O instituto está atendendo apenas a distância. O antedimento presencial é apenas para emissão de contratos. É preciso agendar horário. Telefone: (61) 3962-2023. E-mail: acompanhamento.if@institutofecomerciodf.com.br. Site: Endereço: SCS, QD. 6, Edifício Jessé Freire, 5°

JOVEM APRENDIZ – 15 VAGAS

Cód.: JA 292 / Vaga: 1 / Ano: 1º ao 3º ano ou ter concluído o ensino médio sem ter vínculo com ensino superior / Salário: R$ 572 + AT / Horário: 8h às 12h / Núcleo Bandeirante / Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: JA 292

Cód.: JA 291 / Vaga: 1 / Ano: 1º ao 3º ano ou ter concluído o ensino médio sem ter vínculo com ensino superior / Salário: R$ 570 + AT / Horário: 7h às 11h / Lago Norte. Restrição: 18 aos 22 anos / Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: JA 291

Cód.: JA 288 / Vaga: 1 / Ano: 1º ao 3º ano ou ter concluído o ensino médio sem ter vínculo com ensino superior / Salário: R$ 750 + AT / Horário: 8h às 14h / SIA / Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: JA 288

Cód.: JA 286 / Vagas: 5 / Ano: 1º ao 3º ano ou ter concluído o ensino médio sem ter vínculo com ensino superior / Salário: R$ 750 + AT / Horário: 12h às 18h ou 16h às 22h / Asa Sul / Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: JA 286

Cód.: JA 285 / Vagas: 3 / Ano: 1º ao 3º ano ou ter concluído o ensino médio sem ter vínculo com ensino superior / Salário: R$ 750 + AT / Horário: 12h às 18h / Asa Norte / Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: JA 285

Cód.: JA 284 / Vagas: 4 / Ano: 1º ao 3º ano ou ter concluído o ensino médio sem ter vínculo com ensino superior / Salário: R$ 750 + AT / Horário: 12h às 18h ou 16h às 22h / Lago Sul / Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: JA 284

ESTÁGIO

ENSINO MÉDIO – 3 VAGAS

Cód.: 167024 / Vaga: 1 / Ano: a partir do 1º / Bolsa: R$ 500 + AT / Horário: 13h às 19h / Planaltina / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 167024

Cód.: 823807 / Vaga: 1 / Ano: a partir do 1º / Bolsa: R$ 500 + AT / Horário: segunda a sábado das 8h30 às 13h30. Taguatinga / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 823807

Cód.: 411704 / Vaga: 1 / Ano: a partir do 1º / Bolsa: R$ 550 + AT / Horário: 12h às 18h / Taguatinga / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 411704

ENSINO TÉCNICO – 5 VAGAS

TÉCNICO ELETRÔNICA – 1 VAGA

Cód.: 829612 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 3º / Bolsa: R$ 600 + AT / Horário: a combinar / Zona Industrial / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 829612

TÉCNICO EM ESTÉTICA – 1 VAGA

Cód.: 820570 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 2º / Bolsa: R$ 600 + AT / Horário: a combinar / Asa sul / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 820570

TÉCNICO EM INFORMÁTICA – 2 VAGAS

Cód.: 412771 / Vagas: 2 / Sem.: a partir do 2º / Bolsa: R$ 600 + AT / Horário: a combinar / Taguatinga / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 412771

TÉCNICO EM SECRETARIADO – 1 VAGA

Cód.: 416568 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 1º / Bolsa: R$ 500 + AT / Horário: segunda a sábado das 8h às 13h / Asa Sul / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 41656

ENSINO SUPERIOR – 34 VAGAS

ADMINISTRAÇÃO – 8 VAGAS

Cód.: 820022 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 3º / Bolsa: R$ 750 + AT / Horário: 12: 45h às 19h / Asa Sul / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 820022

Cód.: 122174 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 1º / Bolsa: R$ 750 + AT / Horário: 9h às 15h / Riacho Fundo I / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 122174

Cód.: 824560 / Vagas: 2 / Sem.: a partir do 1º / Bolsa: R$ 800 + AT / Horário: 8h às 14h ou 12h às 18h / Saan / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 824560

Cód.: 829532 / Vagas: 2 / Sem.: a partir do 1º / Bolsa: R$ 800 + AT / Horário: 9h às 15h ou 11h às 17h / Asa Sul / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 829532

Cód.: 416849 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 1º / Bolsa: R$ 800 + AT / Horário: 9h às 15h / Riacho fundo I / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 416849

Cód.: 412147 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 2º / Bolsa: R$ 800 + AT / Horário: 9h às 15h / Asa sul / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 412147

CIÊNCIAS CONTÁBEIS – 1 VAGA

Cód.: 412147 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 2º / Bolsa: R$ 800 + AT / Horário: 9h às 15h / Asa sul / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 412147

COMÉRCIO EXTERIOR – 1 VAGA

Cód.: 122174 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 1º / Bolsa: R$ 750 + AT / Horário: 9h às 15h / Riacho Fundo I / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 122174

COMUNICAÇÃO SOCIAL – 2 VAGAS

Cód.: 410139 / Vagas: 2 / Sem.: a partir do 3º / Bolsa: R$ 800 + AT + AR / Horário: 13h às 18h / Asa Norte / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 410139

DIREITO – 2 VAGAS

Cód.: 829532 / Vagas: 2 / Sem.: a partir do 1º / Bolsa: R$ 800 + AT / Horário: 9h às 15h ou 11h às 17h / Asa Sul / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 829532

FISIOTERAPIA – 1 VAGA

Cód.: 822966 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 3º / Bolsa: R$ 500 + AT / Horário: 7h às 12h / Asa Sul / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 822966

GASTRONOMIA – 1 VAGA

Cód.: 161984 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 1º / Bolsa: R$ 500+ AT / Horário: 8h às 13h Asa Norte / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 161984

JORNALISMO – 2 VAGAS

Cód.: 410139 / Vagas: 2 / Sem.: a partir do 3º / Bolsa: R$ 800 + AT + AR / Horário: 13h às 18h / Asa Norte / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 410139

MARKETING – 5 VAGAS

Cód.: 410139 / Vagas: 2 / Sem.: a partir do 3º / Bolsa: R$ 800 + AT + AR / Horário: 13h às 18h / Asa Norte / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 410139

Cód.: 414433 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 1º / Bolsa: R$ 1.000+ AT / Horário: a combinar Asa Sul / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 414433

Cód.: 416849 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 1º / Bolsa: R$ 800 + AT / Horário: 09h às 15h / Riacho fundo I / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 416849

Cód.: 821454 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 2º / Bolsa: R$ 1.000 + AT + AR / Horário: 12h às 18h / Asa Sul / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 821454

PUBLICIDADE E PROPAGANDA – 4 VAGAS

Cód.: 410139 / Vagas: 2 / Sem.: a partir do 3º / Bolsa: R$ 800 + AT + AR / Horário: 13h às 18h / Asa Norte / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 410139

Cód.: 414433 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 1º / Bolsa: R$ 1.000+ AT / Horário: a combinar Asa Sul / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 414433

Cód.: 821454 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 2º / Bolsa: R$ 1.000 + AT + AR / Horário: 12h às 18h / Asa Sul / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 821454

RECURSOS HUMANOS – 4 VAGAS

Cód.: 828432 / Vagas: 3 / Sem.: a partir do 1º / Bolsa: R$ 1.200 + AT / Horário: 12h às 18h / Taguatinga Norte / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 828432

Cód.: 416849 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 1º / Bolsa: R$ 800 + AT / Horário: 9h às 15h / Riacho fundo I / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 416849

SECRETARIADO EXECUTIVO – 1 VAGA

Cód.: 415975 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 3º / Bolsa: R$ 600 + AT / Horário: 13h às 18h / Asa Norte / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 415975

SISTEMAS DA INFORMAÇÃO – 1 VAGA

Cód.: 821161 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 1º / Bolsa: R$ 857,95 + AT + AR / Horário: 12h às 18h / Asa Norte / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 821161

TURISMO – 1 VAGA

Cód.: 122174 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 1º / Bolsa: R$ 750 + AT / Horário: 9h às 15h / Riacho Fundo I / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 122174