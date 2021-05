Escritório Mattos Filho abre inscrições para estagiários negros

E EuEstudante

O escritório Mattos Filho lança a terceira edição do Soma talentos, que contrata universitários autodeclarados negros, cursando o 1º ou 2º ano de direito. O programa disponibiliza 10 vagas, distribuídas pelos escritórios de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. As inscrições devem ser feitas on-line e vão até a próxima sexta-feira (7/5).

As vagas são para estágio a ser cumprido por até dois anos. Além da experiência no dia a dia de trabalho, os selecionados também terão aulas de inglês, português jurídico, capacitação comportamental, mentoria e encontros temáticos. A seleção será 100% on-line, em linha com as recomendações de prevenção à saúde, tendo em vista o atual cenário da pandemia de covid-19.

Escritório tem política afirmativo para diversidade

O Mattos Filho é pioneiro no mercado jurídico brasileiro em criar uma política afirmativa para a contratação de estudantes de direito negros. Segundo a diretora de desenvolvimento humano, Renata Maiorino, a empresa busca ser parte da mudança como agentes transformadores, em prol de uma sociedade justa e igualitária.

Desde a primeira edição, 33 jovens passaram pelo programa. Além do Soma talentos, o Mattos Filho tem ainda o Soma, grupo de afinidade dedicado à discussão da promoção da diversidade e da equidade étnico-raciais, entre as iniciativas de Diversidade e Inclusão do escritório.

Passo a passo das inscrições

Para se inscrever, os candidatos devem acessar este link, fazer o cadastro, efetuar o login e completar o formulário. No campo “código de referência”, o estudante deve escrever “SOMA21”. Esse passo é fundamental para que o currículo entre na seleção do programa.