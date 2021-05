SulAmérica abre inscrições para o programa de estágio #SeIntegra

E EuEstudante

(crédito: Anna Shvets/Pexels)

A SulAmérica, empresa de seguros e previdência, está com as inscrições aberTas para o programa de estágio #SeIntegra. As inscrições vão até 23 de maio neste link. Todo o processo seletivo será feito de forma on-line.

O trabalho, inicialmente, seguirá o modelo de home office, devido à pandemia, mas a companhia busca universitários do Rio de Janeiro e de São Paulo com formação prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. O programa de estágio tem duração de dois anos.

Estão abertas vagas para estudantes de diferentes cursos, como administração, contabilidade, direito, economia, design, engenharia de produção, estatística, matemática, ciências atuariais, comunicação social e tecnologia da informação.

Os estagiários da SulAmérica têm a oportunidade de colocar a mão na massa e aplicar todo o conhecimento adquirido na graduação em projetos inovadores e importantes para a companhia. O programa também prevê cursos e treinamentos para acelerar o desenvolvimento profissional.

Os selecionados terão bolsa-auxílio compatível com o mercado, além de outros benefícios, como seguro saúde, vale-refeição, vale-transporte, descontos em academias e seguro de vida para acidentes pessoais. Para quem excede as expectativas, há o programa "Estagiário Nota 10", que, além do reconhecimento, gera um aumento no valor da bolsa-auxílio.

Além disso, o colaborador decide o seu dress code, de acordo com o seu estilo e sua agenda.

Conheça a SulAmérica

A SulAmérica é uma companhia de 125 anos que se dedica a entregar Saúde Integral para seus mais de 7 milhões de clientes por meio de produtos e serviços de Saúde, Odonto, Vida, Previdência e Investimentos. A companhia tem como missão melhorar a vida das pessoas, oferecendo apoio, segurança e autonomia em cada momento e decisão de saúde física, emocional e financeira.

Para isso, conta com colaboradores engajados e comprometidos, além de uma rede de distribuição com milhares de corretores de seguros em todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site da companhia.