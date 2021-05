Empresa de geração de energia abre inscrições para estágio

E EuEstudante

(crédito: Fauxels / Pexels)

A ENGIE, empresa com atuação em geração, comercialização e transmissão de energia, transporte de gás e soluções energéticas, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio. São 19 vagas para estagiar em áreas corporativas nas unidades de Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC), Rifaina (SP), Entre Rios do Sul (RS), Aratiba (RS) e Piratuba (SC). As inscrições devem ser feitas até o dia 04 de junho por meio do site do programa.

Podem se candidatar estudantes do nível superior ou técnico. Para candidatos do ensino técnico, há vagas para eletromecânica, mecânica ou mecatrônica. Na graduação, as oportunidades são destinadas a engenharias, jornalismo, economia, direito, administração, contábeis, relações internacionais, ciências atuariais, biblioteconomia, ciência da informação, arquivologia, psicologia, sociologia, comunicação social ou assistência social, biologia, ciências de dados, ciências e tecnologia de informação.

É necessário previsão de formatura entre julho de 2022 e dezembro de 2023 para o ensino superior e ter concluído pelo menos 50% do curso para nível técnico.

Os estudantes também precisam ter disponibilidade para estagiar de 20 horas a 40 horas semanais e trabalhar na cidade onde a vaga é ofertada. O processo seletivo será realizado de forma virtual e a entrevista final pode ser presencial ou não.

O início do estágio está previsto para os meses de julho ou agosto. Além da bolsa de estágio, os selecionados recebem auxílio transporte, auxílio alimentação ou refeição e seguro de vida. O horário de expediente é flexível.

A empresa incentiva a participação de mulheres no processo seletivo. "Nossa companhia tem na equidade de gênero um pilar fundamental de suas políticas de diversidade”, afirma a diretora de Pessoas e Cultura, Simone Barbieri. Segundo ela, o objetivo da ENGIE é aumentar o número de mulheres em cargos de liderança para 50% em 2030.