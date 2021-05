VTEX está com inscrições abertas para programa de estágio global

E EuEstudante

(crédito: VTEX / Divulgação)

A VTEX, multinacional de tecnologia, está com as inscrições abertas para o VTEX Internship - programa de estágio para estudantes de tecnologia de todo o mundo. As oportunidades são votadas futuros engenheiros de software e estudantes de designer de produto. Interessados podem se inscrever até 11 de junho no site.

O VTEX Internship faz parte de uma série de iniciativas educacionais da companhia que apoia a formação da nova geração de talentos para o mercado de tecnologia. Os alunos selecionados terão a oportunidade de trabalhar em diversos projetos, com impacto real para os negócios da empresa.

Todos os estagiários serão mentorados por profissionais para ajudá-los em seu desenvolvimento e em sua integração à cultura da VTEX. Além disso, os participantes do VTEX Internship têm a oportunidade de trabalhar em projetos reais, em escala global, com impacto para todas as lojas ativas na plataforma da companhia.

Empresa vai fazer lives para sanar dúvidas de candidatos

Para apresentar as experiências dos antigos estagiários, a companhia fará uma série de webinários, no decorrer de maio. Eles falarão sobre o programa de estágio para os atuais alunos das faculdades, nas quais estudaram, visando esclarecer as principais dúvidas.

Entre os palestrantes, há ex-alunos de faculdades do Brasil como Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Também haverá ex-alunos de instituições internacionais, como a École Polytechnique de Paris, na França. As inscrições para os webinários estão abertas e podem ser feitas neste site.

Como vai funcionar o estágio



O processo de seleção é composto por análise de currículo, testes on-line e entrevistas. Os alunos aprovados para o estágio nas áreas de Design iniciarão as atividades em setembro de 2021, e passarão seis meses no programa. Os admitidos para as vagas de engenheiros de software iniciarão o programa em dezembro, e concluirão o estágio em três meses.

Para os aprovados em design, os três primeiros meses serão dedicados para pesquisa, entrevistas com clientes reais, mentorias, ideação, prototipação e imersão. A partir do quarto mês, eles começarão a trabalhar em conjunto com os aprovados para engenharia de software, e deverão desenvolver juntos um projeto sob medida para cada equipe, além de manter a solução desenvolvida atualizada.