521 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

Nota de esclarecimento

O Eu, Estudante apenas divulga as vagas oferecidas pelos agentes de integração do Distrito Federal. Não somos responsáveis por nenhum outro procedimento relacionado à participação do estudante nos processos seletivos. Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato com os respectivos agentes de integração. Saiba como encontrá-los:

CHANCES DE ESTÁGIOS

» VTEX INTERNSHIP

ENGENHEIROS DE SOFTWARE E DESIGNERS

A VTEX, multinacional de tecnologia, está com as inscrições abertas para o programa de estágio para estudantes de tecnologia de todo o mundo. Há vagas para futuros engenheiros de software e estudantes de designer de produto. O processo de seleção é composto por análise de currículo, testes on-line e entrevistas. Os alunos aprovados para o estágio nas áreas de design iniciarão as atividades em setembro de 2021, e passarão seis meses no programa. Os admitidos para as vagas de engenharia iniciarão o programa em dezembro, e concluirão o estágio em três meses. As inscrições podem ser feitas até 11 de junho no site: bit.ly/vtexinscricao.

» Caesb

ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR

As inscrições para o processo seletivo de estágio da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) começam sexta-feira (28/5) e vão até 17 de junho. São ofertadas vagas para ensino médio e educação de jovens e adultos (EJA), ensino técnico e superior. A empresa oferece bolsa estágio de acordo com a carga horária semanal e auxílio transporte mensal. Os interessados podem se candidatar neste link: bit.ly/InscricaoCaesb.



» TECNOLOGIA

PREVISION

A construtech Prevision está com uma vaga de estágio aberta para atuação remota. A oportunidade é para o cargo de Business Development Representative (profissional que atua na geração de leads qualificados), com bolsa e oportunidade de carreira. Interessados podem se candidatar neste link: bit.ly/estagioBDR.



» ENSINO MÉDIO

VAGAS PARA HOMENS

A empresa LS Estágios está com seis vagas abertas para estagiários de ensino médio. É preciso residir em Brazlândia e ser do sexo masculino. A empresa oferece vale transporte e bolsa estágio. Para se inscrever, envie currículo para o e-mail: contato@lsestagioseservicos.com.br. O estágio será desempenhado no turno vespertino e noturno.

CHANCES DE TRAINEE

» VOLKSWAGEN DO BRASIL

PROGRAMA NOVA GERAÇÃO

A Volkswagen do Brasil está com as inscrições abertas para o Programa Trainee - Nova Geração 2021. A oportunidade é voltada para os graduados entre 2016 e 2020 que tenham interesse em atuar em uma das localidades da empresa no País: São Bernardo do Campo (SP), Vinhedo (SP), Taubaté (SP), São Carlos (SP) e São José dos Pinhais (PR). Ao todo, serão 10 vagas para profissionais de diferentes cursos de graduação. As inscrições podem ser feitas até 30 de maio neste link: volkswagen.across.jobs.



» AMERICANAS

PROGRAMA TRAINEE 2021

A Americanas está com inscrições abertas para seu Programa Trainee 2021 até 30 de maio. A companhia busca jovens de todo o Brasil, graduados em qualquer curso entre junho de 2019 e junho de 2021. Os selecionados atuarão em áreas como comercial, abastecimento, financeiro, inovação e tecnologia. O trabalho será inicialmente no modelo remoto, mas o candidato deve ter disponibilidade para residir na cidade do Rio de Janeiro, onde se localiza a sede da empresa. Inscreva-se: traineeamericanas.gupy.io.



» ARCO EDUCAÇÃO

FUTUROS LÍDERES

A startup Arco Educação lança seu novo programa de trainee “Futuros Líderes”. O processo será totalmente on-line e as inscrições podem ser feitas até 7 de junho no site: traineearco.eureca.me/. Candidatos que tenham concluído a graduação entre dezembro de 2017 a agosto de 2021 em cursos de licenciatura, bacharelado e tecnólogos e com disponibilidade para mudança podem se inscrever. A Arco tem operações em São Paulo, Curitiba e Fortaleza, mas, devido à pandemia, o trabalho será desenvolvido em home office.



» CIA. HERING

CONEXÃO TRAINEE

A Cia. Hering acaba de comunicar o lançamento do programa “Conexão Trainee”. Serão seis vagas para a unidade de São Paulo, divididas entre as áreas de transformação digital (contemplando estratégia, inovação e digitalização) e produto (formando especialistas em merchandising). Para participar, os interessados deverão ter graduação concluída de dezembro de 2017 a julho de 2021. Não há restrição de cursos nem exigência de experiências anteriores. As inscrições podem ser feitas até 13 de junho no site: traineeciahering.com.br.



» JOVENS TALENTOS

26 VAGAS

A Qualicorp, administradora de planos de saúde coletivos, está com as inscrições abertas para o "Jovens Talentos da Quali 2021 - Construindo Novos Caminhos", primeiro programa de estágio e trainee da companhia. Ao todo, são 26 vagas, sendo 18 voltadas para estágio e oito para trainees. Além disso, podem se inscrever candidatos de diferentes cursos universitários e de todo o país. As inscrições podem ser feitas até 18 de junho pelo site: www.jovenstalentosquali.com.br. Os salários variam entre R$ 1.721 para estagiários e R$ 5.721 para trainees.

ESTÁGIOS



CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola

IF - Estágios Instituto Fecomércio

BRASÍLIA - Estágios

SUPER - Estágios

RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem

CIEE(Centro de Integração Empresa-Escola)

Localização:EQSW 304/504, lote 2, Edifício Atrium, Sudoeste

Posto Uniceub, das 8h às 14h e das 15h30 às 21h30

Posto Católica (QS 07 Lote 1 EPCT Águas Claras), das 10h às 16h

Telefone: (61) 3701-4811

O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente em um dos postos de atendimento do CIEE.

» Os interessados deverão comparecer ao Centro de integração Empresa-escola (CIEE) de segunda a sexta-feira nos seguintes horários:

» CIEE Brasilia-EQSW 304/504, Lote 2, Edificio Atrium, Setor Sudoeste (próximo ao Hospital das Forças Armadas-HFA) das 8h às 17h30

» CIEE Universidade Católica de Brasilia: das 10h às 16h

» CIEE UniCeub: das 8h às 14h e das 15h às 21h

» Documentação para inscrição: Carteira de identidade, CPF, declaração de escolaridade e comprovante de residência com CEP

IEL (Instituto Euvaldo Lodi)

Localização: Plano Piloto (SCN, Quadra 1, Bloco E, Ed. Central Park) e UnB (Masc Norte, Sala AT 2/20).

Atendimento: das 9h às 17h (Plano Piloto) e das 9h às 16h (UnB)

Telefone: (61) 3226-9754 (Plano Piloto) e (61) 9-99128-2294 (UnB)

O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente, no escritório do IEL. É preciso apresentar CPF, carteira de identidade e comprovante de escolaridade.

IF (Instituto Fecomércio)

Localização: SCS QD.06 Ed. Federação do Comércio, 5° andar

Telefones: (61) 3962-2008 / 3962-2022 / 3962-2027

O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente em um dos postos de atendimento do IF Estágio

ESPRO (Ensino Social Profissionalizante)

Telefone (61) 2026-1111

BRASÍLIA ESTÁGIOS

(Localização: SCS Quadra 8, Edifício Venâncio 2000, Bloco B-60, Salas 409/410

Telefones: (61) 3226-7977 e (61) 3322-8416

E-mail: brasíliaestagios@brasiliaestagios.com.br

Horário de atendimento: das 8h30 às 17h30

SUPER ESTÁGIOS

(As inscrições devem ser feitas no site ou no endereço Rua Copaíba, Lote 1, Torre Super estágios B, Sala 1306, Shopping DF Plaza, Águas Claras

RENAPSI

Estudantes devem cadastrar o currículo no site:

EMPLOYER ESTÁGIOS

(Localização: Setor Comercial Sul, Quadra 2, Ed. São Paulo, Salas 312 a 315, Asa Sul

Telefone: (61) 3224-6737

E-mail: estagiobsb@employer.com.br

Atendimento por e-mail: brasilia@bne-empregos.com.br ou selecaobsb@employer.com.br. Informações: employerestagios.com.br

STAG ESTÁGIOS

(Endereço: SCN QD 2 Bloco A Mezanino 175 B, Edifício Edifício Corporate Financial Center – Asa Norte

Telefone: (61) 3424-3101 / 3424- 3100

Interessados devem utilizar o código da vaga para busca-la no site e cadastrar seu currículo ou encaminhar o currículo diretamente para o e-mail rh@stagestagios.com.br

* As vagas podem ser alteradas sem aviso prévio pelos agentes de integração