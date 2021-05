Caesb abre seleção para estágios do nível médio ao superior

E EuEstudante

(crédito: picjumbo.com / Pexels)

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Casb) divulgou edital para formação de cadastro reserva de estagiários. As inscrições vão começar nesta sexta-feira (28) até 17 de junho pelo site do Centro de Integração Empresa-escola (CIEE). As oportunidades são para ensino médio, regular ou da Educação de Jovens e Adultos (EJA), nível técnico e ensino superior.

Para os estudantes de graduação, estão disponíveis vagas para os seguintes cursos: Ciências Contábeis, Biologia, Arquivologia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Economia, Direito, Administração, Ciências Biológicas, Administração Pública, Comunicação Social – Jornalismo, Engenharia Elétrica, Tecnologia em Gestão Pública, Química, Engenharia de Energia, Engenharia da computação, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia Ambiental e Sanitária, Gestão Ambiental, Engenharia Química, Gestão de Políticas Públicas, Engenharia Florestal, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Administração de Empresas e Comunicação Social - Publicidade e Propaganda.

O valor da bolsa de estágio para estudantes de nível médio é de R$ 440 com carga horária 4 horas diárias. Para o nível técnico, são R$ 500 com carga horária de quatro horas.

Estudantes do ensino superior podem optar por trabalhar quatro horas e ganhar R$ 600 ou cumprir seis horas e receber R$ 900. O valor do auxílio-transporte é de R$ 220 mensais.

É necessário que o candidato de nível médio não tenha sido reprovado em mais de três componentes curriculares no ano anterior e não tenha extrapolado o percentual de 25% de faltas. Candidatos também não podem ter sido exonerados a bem do serviço público e nem ter feito estágio por período igual ou superior a dois anos na Caesb, salvo em casos de pessoas com deficiência.