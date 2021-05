Senac-DF oferece 28 vagas para jovem aprendiz no segmento de carnes

E EuEstudante

(crédito: Cristiano Costa/Fecomércio-DF)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-DF) está com 28 vagas abertas para o programa aprendiz, destinadas para a faixa etária de 18 a 22 anos, no segmento de carnes. As áreas de interesse são: gastronomia, gestão, comércio e produção de alimentos. A data limite para a inscrição vai até o dia 6 de junho. Os interessados devem se cadastrar até 6 de junho no site do Senac-DF.

As oportunidades estão inclusas no Banco de Oportunidades Senac, voltado para ex-alunos da instituição, formados em cursos concluídos nos últimos cinco anos. Para ter acesso a essas e outras vagas é necessário fazer um cadastro, com currículo e dados pessoais. Além disso, é preciso ter o cadastro completo e sempre atualizado no sistema Senac, com o e-mail registrado.

A empresa interessada em receber indicações de candidatos formados pelo Senac-DF também deve ter cadastro no site para poder divulgar a vaga. Para isso, é necessário utilizar o CNPJ, preencher os dados solicitados e aguardar um e-mail com o login para criar a senha de acesso ao site.