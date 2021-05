Instituto Fecomércio (IF) oferece 56 vagas de jovem aprendiz e estágio

E EuEstudante

Esclarecimento

O Eu, Estudante apenas divulga as vagas oferecidas pelo IF. Não somos responsáveis por nenhum outro procedimento relacionado à participação do estudante nos processos seletivos. Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato:

O instituto está atendendo apenas a distância. O antedimento presencial é apenas para emissão de contratos. É preciso agendar horário. Telefone: (61) 3962-2023. E-mail: acompanhamento.if@institutofecomerciodf.com.br. Site: Endereço: SCS, QD. 6, Edifício Jessé Freire, 5°



JOVEM APRENDIZ – 9 VAGAS

Cód.: JA 296 / Vagas: 5 / Ano: 1º ao 3º ano ou ter concluído o ensino médio sem ter vínculo com ensino superior / Salário: R$ 750 + AT / Horário: 8h às 14h / Ceilândia / Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: JA 296



Cód.: JA 295 / Vaga: 1 / Ano: 1º ao 3º ano ou ter concluído o ensino médio sem ter vínculo com ensino superior / Salário: R$ 500 + AT / Horário: 8h às 12h / Asa Sul / Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: JA 295



Cód.: JA 289 / Vagas: 3 / Ano: 1º ao 3º ano ou ter concluído o ensino médio sem ter vínculo com ensino superior / Salário: R$ 550 + AT / Horário: 8h às 12h ou 14h às 18h / SIA / Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: JA 289

ESTÁGIO

ENSINO MÉDIO – 14 VAGAS

Cód.: 415346 / Vaga: 1 / Ano: a partir do 1º / Bolsa: R$ 500 + AT / Horário: 10h às 16h / Asa Sul / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 415346



Cód.: 119809 / Vaga: 1 / Ano: a partir do 1º / Bolsa: R$ 450 + AT / Horário: 13h às 18h / Asa Sul / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 119809



Cód.: 410129 / Vaga: 1 / Ano: a partir do 1º / Bolsa: R$ 450 + AT / Horário: a combinar / Taguatinga / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 410129



Cód.: 829239 / Vagas: 8 / Ano: a partir do 1º / Bolsa: R$ 550 + AT / Horário: 7h às 13h / Taguatinga / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 829239



Cód.: 827582 / Vaga: 1 / Ano: a partir do 1º / Bolsa: R$ 550 + AT / Horário: 13h às 18h / Asa Sul / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 827582



Cód.: 411704 / Vaga: 1 / Ano: a partir do 1º / Bolsa: R$ 550 + AT / Horário: 12h às 18h / Taguatinga / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 411704



Cód.: 829899 / Vaga: 1 / Ano: a partir do 1º / Bolsa: R$ 500 + AT / Horário: 8h às 14h / Asa Sul / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 829899

ENSINO TÉCNICO – 4 VAGAS

TÉCNICO EM ELETRÔNICA – 1 VAGA

Cód.: 829612 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 3º / Bolsa: R$ 600 + AT / Horário: a combinar / Zona Industrial / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 829612



TÉCNICO EM ESTÉTICA – 1 VAGA

Cód.: 820570 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 2º / Bolsa: R$ 600 + AT / Horário: a combinar / Asa Sul / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 820570



TÉCNICO EM ENFERMAGEM – 2 VAGAS

Cód.: 410368 / Vagas: 2 / Sem.: a partir do 3º / Bolsa: R$ 500 + AT / Horário: a combinar / Taguatinga Sul / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 410368

ENSINO SUPERIOR – 29 VAGAS

ADMINISTRAÇÃO – 8 VAGAS

Cód.: 412964 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 1º / Bolsa: R$ 700 + AT / Horário: a combinar / Núcleo Bandeirante / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 412964



Cód.: 821064 / Vagas: 5 / Sem.: a partir do 1º / Bolsa: R$ 800 + AT / Horário: 8h às 13h / Asa Sul / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 821064



Cód.: 824648 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 3º / Bolsa: R$ 700 + AT / Horário: 7h às 13h / Taguatinga / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 824648



Cód.: 412147 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 2º / Bolsa: R$ 800 + AT / Horário: 9h às 15h / Asa Sul / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 412147



ARQUIVOLOGIA – 1 VAGA

Cód.: 823727 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 2º / Bolsa: R$ 1.125 + AT / Horário: a combinar / Asa Sul / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 823727



CIÊNCIAS CONTÁBEIS – 1 VAGA

Cód.: 412147 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 2º / Bolsa: R$ 800 + AT / Horário: 9h às 15h / Asa Sul / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 412147



EDUCAÇÃO FÍSICA – 1 VAGA

Cód.: 162107 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 2º / Bolsa: R$ 900 + AT / Horário: 13h às 19h / Guará / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 162107



GASTRONOMIA – 1 VAGA

Cód.: 161984 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 1º / Bolsa: R$ 500+ AT / Horário: 8h às 13h / Asa Norte / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 161984



MARKETING – 5 VAGAS

Cód.: 418265 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 3º / Bolsa: R$ 800 + AT / Horário: a combinar / Guará / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 418265



Cód.: 826617 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 1º / Bolsa: R$ 600 + AT / Horário: 7h às 13h / Riacho Fundo I / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 826617



Cód.: 168129 / Vagas: 2 / Sem.: a partir do 1º / Bolsa: R$ 680 + AT / Horário: 13h às 18h / Águas Claras / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 168129



Cód.:824729 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 1º / Bolsa: R$ 1.000 + AT / Horário: 8h às 12h / Guará / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 824729



PEDAGOGIA – 2 VAGAS

Cód.: 419023 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 1º / Bolsa: R$ 600 + AT / Horário: 13h às 19h / Guará / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 419023



Cód.: 821458 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 1º / Bolsa: R$ 600 + AT / Horário: 13h às 19h / Ceilândia / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 821458

PUBLICIDADE E PROPAGANDA – 7 VAGAS

Cód.: 168129 Vagas: 2 / Sem.: a partir do 3º / Bolsa: R$ 680+ AT / Horário: 13h às 18h / Águas Claras / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 168129



Cód.: 164503 Vaga: 1 / Sem.: a partir do 1º / Bolsa: R$ 1.000 + AT / Horário: 12h às 18h / Asa Sul / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 164503



Cód.:824729 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 1º / Bolsa: R$ 1.000 + AT / Horário: 8h às 12h / Guará / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 824729



Cód.: 826617 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 1º / Bolsa: R$ 600 + AT / Horário: 7h às 13h / Riacho Fundo I / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 826617



Cód.: 169939 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 1º / Bolsa: R$ 700 + AT / Horário: a combinar / Asa Norte / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 169939



Cód.: 824729 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 3º / Bolsa: R$ 1.000 + AT / Horário: a combinar / Guará / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 824729

RECURSOS HUMANOS – 3 VAGAS

Cód.: 828432 / Vagas: 3 / Sem.: a partir do 1º / Bolsa: R$ 1.200 + AT / Horário: 12h às 18h / Taguatinga Norte / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 828432