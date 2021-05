Empresa abre inscrições para estágio de nível técnico

E EuEstudante

(crédito: Polina Zimmerman / Pexels)

A Suzano, empresa de desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, está com inscrições para o Programa de Estágio Técnico Plante o Futuro até sexta-feira (4). Para se candidatar, é necessário estar vinculado a uma instituição de nível técnico até agosto de 2022. Inscrições por este link.



A companhia vai oferecer 46 novas vagas para atuação nas cidades de Jacareí, Limeira e Suzano, todas no estado de São Paulo, Belém (PA), Imperatriz (MA), Maracanaú (CE), Mucuri (BA), Três Lagoas (MS), Sete Lagoas (MG), além de Aracruz e Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. É necessário residir nas cidades onde as vagas são ofertadas ou em municípios próximos e tenham condições de se deslocar até a empresa.



Para participar do programa, a empresa busca jovens que tenham a partir de 18 anos e estejam cursando nível técnico no período noturno, aos sábados ou EaD nas áreas de papel e celulose, química, segurança do trabalho, administração, logística, manutenção mecânica, manutenção elétrica e áreas correlatas. Os selecionados atuarão principalmente na área de Operacional Industrial, além dos setores de Qualidade, Logística, Segurança do Trabalho, Centro de Serviços Suzano (CSS), Facilities, e em áreas Operacionais da área Florestal.



O processo de seleção do Plante o Futuro será 100% online e terá entre suas etapas apresentação pessoal, dinâmica de grupo e entrevista individual com o gestor da área.



Para os contratados, serão ofertados bolsa-auxílio, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição ou refeitório nas unidades industriais, além de vale-transporte ou fretado nas unidades industriais. O início do estágio está previsto para agosto.