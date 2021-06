VLI oferece sete vagas para aprendizes em processos administrativos em Vitória

E EuEstudante

Ex-estudantes com ensino médio completo podem se inscrever - (crédito: Andrea Piacquadio/Reprodução )

Companhia de soluções logísticas que opera terminais, ferrovias e portos — VLI — abriu processo seletivo on-line com o objetivo de preencher sete vagas para jovens aprendizes em processos administrativos em Vitória, no Espírito Santo. As inscrições vão até o próximo dia 13 e devem ser feitas na página de carreira da empresa.

Podem se cadastrar, jovens com ensino médio completo, que tenham noções básicas do pacote office, morem em Vitória ou região e tenham disponibilidade para uma jornada diária de seis horas.

Os selecionados terão uma bolsa no valor de R$ 900; cartão-refeição ou vale-alimentação; vale-transporte e/ou ônibus fretado (dependendo da localização em que irá trabalhar); assistência médica e odontológica; Gympass (plataforma de academias, com foco em sua saúde e bem-estar); desenvolvimento profissional (por meio da Universidade Corporativa); cesta de Natal; além de uma rede de descontos em várias lojas, restaurantes, salões e outros.

A supervisora de Atração e Seleção da VLI Kenya Consceição afirma que essa é uma grande oportunidade de inserção no mercado de trabalho e desenvolvimento profissional, com chances de efetivação quando o período de aprendizagem for concluído.

VLI

A companhia apoia a transformação da logística no país, por meio da integração de serviços em portos, ferrovias e terminais, além de englobar as ferrovias Norte Sul (FNS) e Centro-Atlântica (FCA), que unem o carregamento e o descarregamento de produtos ao transporte ferroviário e terminais portuários situados em eixos estratégicos da costa brasileira.