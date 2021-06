Brasília Estágios tem 14 vagas de estágio abertas na capital federal

E EuEstudante

Esclarecimento

O Eu, Estudante apenas divulga as vagas oferecidas pelo BRASÍLIA ESTÁGIOS. Não somos responsáveis por nenhum outro procedimento relacionado à participação do estudante nos processos seletivos. Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato:

Currículos devem ser enviados para o e-mail recrutamento1@brasiliaestagios.com.br. É possível entrar em contato, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h ou das 13h30 às 17h30, pelos telefones 3964-5981 e 3226-7977.

ENSINO MÉDIO – 3 VAGAS

Cód.: 8398 / Vaga: 1 / Gama / Ano: a partir do 1° ano / seg. a sex. de 14h às 19h e sáb. de 8h às 13h / Bolsa: R$ 380 + VT / Requisitos: boa fluência em inglês e pacote office



Cód.: 8428 / Vaga: 1 / Gama / Ano: a partir do 1° ano. / seg. a sáb. / 7h30 às 12h30 / Bolsa: R$ 600 + VT / Requisitos: apenas estudantes do sex.o masculino e que morem no Gama



Cód.: 8431 / Vaga: 1 / Asa Norte / Ano: a partir do 1° ano. / seg. a sex. / 9h às 13h / Bolsa: R$ 400 + VT / Requisitos: apenas estudantes do sex.o feminino e boa comunicação



ENSINO SUPERIOR – 11 VAGAS

ADMINISTRAÇÃO – 1 VAGA

Cód.: 8408 / Vaga: 1 / Taguatinga / Sem.: a partir 2° sem / seg. a sex. / 6 horas diárias / Bolsa: R$ 650 + VT / Requisitos: boa comunicação, estudantes do sexo feminino

GASTRONOMIA – 1 VAGA

Cód.: 8286/ Vaga: 1 / Asa Norte / Sem.: a partir 2° sem / terça e quinta 8h às 14h / Bolsa: R$ 200 + VT / Requisitos: boa comunicação e informática básica

ENGENHARIA MECÂNICA – 1 VAGA

Cód.: 8419 / Vaga: 1 / SAAN / Sem.: a partir 1° sem / seg. a sex. / 06h diárias / Bolsa: R$ 700 + VT / Requisitos: boa comunicação e informática básica

ENGENHARIA ELÉTRICA – 1 VAGA

Cód.: 8418 / Vaga: 1 / SAAN / Sem.: a partir 1° sem / seg. a sex. / 6h diárias / Bolsa: R$ 700 + VT / Requisitos: boa comunicação e informática básica

TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA – 1 VAGA

Cód.: 8329 / Vaga: 1 / Asa Sul / Sem.: a partir 1° sem / seg. a sex. / 9h às 16h com 1h de almoço / Bolsa:

R$ 600 + VA + VT / Requisitos: boa comunicação e informática básica

MARKETING – 2 VAGAS

Cód.: 8424 / Vaga: 1 / Home Office / Sem.: a partir 2° sem / seg. a sex. / 6h diárias / Bolsa:

R$ 600 + auxílios / Requisitos: ter disponibilidade de horário (6h por dia), ter proatividade, comprometimento e criatividade, saber criar conteúdos



Cód.: 8417 / Vaga: 1 / Asa Norte / Sem.: a partir 1° sem. / seg. a sex. 8h às 13h / Bolsa: R$ 500 + VT / Requisitos: boa comunicação e informática básica



PSICOLOGIA – 1 VAGA

Cód.: 84345 / Vaga: 1 / Taguatinga / Sem.: a partir 7° sem. / seg. a sex. / 8h às 12h ou 14h às 18h / Bolsa: R$ 824 ou R$ 10,30 por hora + VT / Requisitos: saber lidar com crianças

FONOAUDIOLOGIA – 1 VAGA

Cód.: 8435 / Vaga: 1 / Taguatinga / Sem.: a partir 7° sem. / seg. a sex. / 8h às 12h ou 14h às 18h / Bolsa: R$ 824 ou R$ 10,30 por hora + VT / Requisitos: saber lidar com crianças

TERAPIA OCUPACIONAL – 1 VAGA

Cód.: 8435 / Vaga: 1 / Taguatinga / Sem.: a partir 7° sem. / seg. a sex. / 8h às 12h ou 14h às 18h / Bolsa: R$ 824 ou R$ 10,30 por hora + VT / Requisitos: saber lidar com crianças.

PUBLICIDADE E PROPAGANDA – 1 VAGA

Cód.: 8424 / Vaga: 1 / Home Office / Sem.: a partir 2° sem / seg. a sex. / 6h diárias / Bolsa:

R$ 600 + AUXÍLIOS / Requisitos: ter disponibilidade de horário (6h por dia), ter proatividade, comprometimento e criatividade, saber criar conteúdos