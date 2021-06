Renapsi oferece 61 vagas de jovem aprendiz

E EuEstudante

Esclarecimento

O Eu, Estudante apenas divulga as vagas oferecidas pelo RENAPSI. Não somos responsáveis por nenhum outro procedimento relacionado à participação do estudante nos processos seletivos. Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato: Estudantes devem cadastrar o currículo no site



AUXILIAR DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – 5 VAGAS

Ensino fundamental ou médio cursando / Ano: 1º ou 2º / Salário: R$ 550 + VT + VA / Horário: 14h às 18h / Seg. a sex. / 14 a 17 anos



ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – 15 VAGAS PARA PCD.

Ensino médio completo / Salário: R$ 516,66 + VT / Horário: 8h às 12h / Seg. a sex. / Acima de 16 anos / Sem limite de idade para pessoas com deficiência



ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – 8 VAGAS

Ensino médio cursando / Ano: 1º 2º ou 3º ano/ Salário: R$ 516,66 + VT + VA / Horário: 8h às 12h / Seg. a sex. / 14 a 17 anos



VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA – 4 VAGAS

Ensino médio completo/ Salário: R$ 744,99 + VT / Horário: 16h às 22h / Seg. a sex. / 18 a 21 anos e 11 meses



AUXILIAR DE ESCRITÓRIO – 2 VAGAS

Ensino médio completo ou cursando / Salário: R$ 516,66 + VT / Horário: 14h às 18h / Seg. a sex. / 14 a 22 anos



ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO – 6 VAGAS

Ensino médio completo ou cursando / Ano: 1º, 2º ou 3º ano / Salário: R$ 550 + VT + VA / Horário: 14h às 18h / Seg. a sex. / 18 a 22 anos



PROMOTOR DE VENDAS – 11 VAGAS

Ensino médio completo/ Salário: R$ 516,66 + VT / Horário: 8h às 12h / Seg. a sex. / 18 a 22 anos



REPOSITOR DE MERCADORIAS – 8 VAGAS

Ensino médio completo ou cursando / Ano: 1º, 2º ou 3º ano / Salário: R$ 774,99 + VT / Horário: 12h às 18h – 6 horas / Seg. a sex. / 18 a 22 anos



RECEPÇÃO – 2 VAGAS

Ensino médio completo/ Salário: R$ 744,99 + VT + VA / Horário: 8h às 14h / Seg. a sex. / 17 a 21 anos e 11 meses