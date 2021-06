Super Estágios oferece 81 vagas para ensinos médio e superior

E EuEstudante

(crédito: EuEstudante)

Esclarecimento

O Eu, Estudante apenas divulga as vagas oferecidas pelo SUPER ESTÁGIOS. Não somos responsáveis por nenhum outro procedimento relacionado à participação do estudante nos processos seletivos. Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato:



As inscrições devem ser feitas no site ou no endereço Rua Copaíba, Lote 1, Torre Super estágios B, Sala 1306, Shopping DF Plaza, Águas Claras





ENSINO MÉDIO – 8 VAGAS

Vaga: 109959 / Setor de Indústrias Gráficas / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 486,05 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 113617 / Setor Comercial Sul / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 113757 / Valparaíso / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 114292 / Parque Esplanada III / Sem.: a partir do 2º / Carga horária: 5 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 700 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 114799 / Asa Norte / Sem.: a partir do 2º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 750 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 114788 / Taguatinga / Sem.: a partir do 2º / Carga horária: 5 horas diárias / Período: vespertino e Noturno / Bolsa: R$ 700 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 114872 / Águas Claras / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 550 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 115217 / Asa Norte / Sem.: a partir do 2º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 750 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

ENSINO TÉCNICO – 11 VAGAS

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO – 11 VAGAS

Vaga: 113442 / Taguatinga / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 113618 / Setor Comercial Sul / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 5 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 114005 / Ceilândia Sul / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 650 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 114204 / Esplanada / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 5 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 700 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 114561 / Taguatinga Norte / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 5 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 550 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 114704 / Asa Sul / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 700 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 114784 / Taguatinga / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 5 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 700 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 114798 / Asa Norte / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 750 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 114809 / Sudoeste / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 5 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 500 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 115216 / Asa Norte / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 750 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 115241 / Sudoeste/Octogonal / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

ENSINO SUPERIOR – 62 VAGAS

ADMINISTRAÇÃO – 15 VAGAS

Vaga: 112834 / Setor Comercial Sul / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 112939 / Guará / Sem.: a partir do 2º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 650 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 112941 / Guará / Sem.: a partir do 2º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 650 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 112938 / Candangolândia / Sem.: a partir do 2º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 650 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 113485 / L2 Sul / Sem.: a partir do 2º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 114004 / Ceilândia Sul / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 650 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 114210 / Águas Claras / Sem.: a partir do 2º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 114308 / Setor de Oficinas Norte / Sem.: a partir do 4º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 700 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 114281 / Lago Norte / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 1200 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 114560 / Taguatinga / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 5 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 550 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 114567 / Asa Sul / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 114703 / Asa Sul / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 114649 / Águas Claras / Sem.: a partir do 2º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 114818 / Águas Claras / Sem.: a partir do 2º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 115091 / Asa Norte / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 450 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

ARQUITETURA E URBANISMO – 1 VAGA

Vaga: 111384 / Setor de Indústrias Gráficas / Sem.: a partir do 4º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 787,98 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

CIÊNCIAS CONTÁBEIS – 3 VAGAS

Vaga: 113929 / Guará / Sem.: a partir do 4º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 650 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 115069 / Lago Norte / Sem.: a partir do 2º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 1.000 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 115068 / Lago Norte / Sem.: a partir do 5º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 1.000 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – 7 VAGAS

Vaga: 109732 / Asa Norte / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 1.125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 1.12524 / SIG / Sem.: a partir do 2º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 1.125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas:

Vaga: 114547 / Zona Cívico-Administrativa / Sem.: a partir do 6º / Carga horária: 30 horas Semanais / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 1.125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 114546 / Zona Cívico-Administrativa / Sem.: a partir do 6º / Carga horária: 30 horas Semanais / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 1.125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 115178 / Águas Claras / Sem.: a partir do 2º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 1.000 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 115349 / SIG / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 1.125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 114255 / Zona Cívico-Administrativa / Sem.: a partir do 6º / Carga horária: 30 horas Semanais / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 1.125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

COMUNICAÇÃO SOCIAL – 7 VAGAS

Vaga: 109961 / Setor de indústrias Gráficas / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 787,98 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 110192 / Plano Piloto / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 111419 / Plano Piloto / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 113756 / Zona Cívico-Administrativa / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 1.125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 114062 / SIA / Sem.: a partir do 4º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 113524 / Águas Claras / Sem.: a partir do 2º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 114781 / Guará / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

DESIGN GRÁFICO – 3 VAGAS

Vaga: 111817 / Asa Sul / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 850 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 111974 / Asa Sul / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 1.125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 115445 / Águas Claras / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 650 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

DIREITO – 5 VAGAS

Vaga: 110384 / Setor de Indústrias Gráficas / Sem.: a partir do 5º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 1.125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 112152 / Setor de Indústrias Gráficas / Sem.: a partir do 2º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 1.125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 115225 / Asa Norte / Sem.: a partir do 5º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 794 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 1.12522 / SIG / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 1.125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 114562 / Trecho 3 / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 787,98 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

ENFERMAGEM – 2 VAGAS

Vaga: 115172 / Taguatinga Norte / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 5 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 550 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 115440 / Águas Claras / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

ENGENHARIA FLORESTAL – 1 VAGA

Vaga: 114982 / Plano Piloto / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 450 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

ESTATÍSTICA – 2 VAGAS

Vaga: 1.12525 / Setor de Indústrias Gráficas / Sem.: a partir do 2º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 1.125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 112886 / Setor de Indústrias Gráficas / Sem.: a partir do 2º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 1.125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

ESTATÍSTICA – BANCO DE DADOS – 1 VAGA

Vaga: 111300 / Setor de Indústrias Gráficas / Sem.: a partir do 2º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 1.125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

JORNALISMO – 3 VAGAS

Vaga: 110191 / Plano Piloto / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 112353 / Taguatinga Norte / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 700 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 112791 / Esplanada / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 1.125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

LETRAS – 3 VAGAS

Vaga: 108979 / Setor de indústrias gráficas / Sem.: a partir do 2º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 787,98 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 109958 / Setor de Indústrias Gráficas / Sem.: a partir do 4º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 1.125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 114296 / Park Sul / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

MATEMÁTICA – 1 VAGA

Vaga: 111298 / Setor de Indústrias Gráficas / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 1.125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

ODONTOLOGIA – 1 VAGA

Vaga: 114837 / São Sebastião / Sem.: a partir do 5º / Carga horária: 5 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 750 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

PEDAGOGIA – 3 VAGAS

Vaga: 110778 / Setor de Indústrias Gráficas / Sem.: a partir do 4º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 1.125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas:

Vaga: 111295 / Setor de Indústrias Gráficas / Sem.: a partir do 5º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 1.125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 112639 / Riacho Fundo II / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 550 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

PUBLICIDADE E PROPAGANDA – 4 VAGAS

Vaga: 112201 / Asa Sul / Sem.: a partir do 2º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 113904 / Guará / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 115057 / Setor de Oficinas Norte / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 115213 / Asa Norte / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 794 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1