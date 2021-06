CIEE abre processo seletivo para estágio no Ibama

E EuEstudante

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) abriu processo seletivo de estágio para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). As oportunidades contemplam alunos do ensino médio regular, EJA e ensino superior. Entre os cursos com vagas disponíveis, estão:agronomia, direito, geografia, administração, engenharia florestal, medicina veterinária, ciências ambientais, gestão de tecnologia da informação, ciências contábeis, agronomia, biotecnologia, ecologia, entre outros. Consulte a lista no seguinte link.

As inscrições podem ser feitas pelo portal do CIEE até 1º de julho. O processo contará com as seguintes etapas: prova on-line/ análise curricular e entrevista. Tanto para nível médio, como superior, há requisitos desejáveis, como conhecimentos básicos em informática (Word, Excel, Corel,Powerpoint, BrOffice/LibreOffice, Outlook e Windows).

Os selecionados receberão bolsa-auxílio de R$ 486 mensais, para estágio de nível médio e R$787,98, para ensino superior. Todos os estagiários receberão R$10, por dia estagiado de auxílio-transporte.