MPF abre vagas de estágio para graduação e pós-graduação

(crédito: MPF/Reprodução)

O Ministério Público Federal da 1ª Região abriu processo seletivo de estágio para diversas áreas: direito, administração, jornalismo, publicidade e propaganda, tecnologia da informação e engenharia civil. As inscrições vão de 1ª até as 16h do dia 14 de julho.

As provas objetivas serão realizadas em ambiente virtual nos dias 22 e 23 de julho. A jornada será de 20 horas semanais, com bolsa de estágio no valor de R$ 850 mensais para graduação e R$ 1700 mensais para pós-graduação, acrescida de R$ 7 por dia estagiado, referente ao auxílio transporte.

Para mais informações acesse o site bit.ly/3ybRgeN.