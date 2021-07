Empresa CI&T abre 300 vagas para seu Programa de Estágio 2022

E EuEstudante

(crédito: Startup Stock/Reprodução)

A CI&T, multinacional brasileira especialista digital para grandes marcas globais, anuncia a abertura das inscrições para a edição 2022 do seu programa de estágio, o CI&T Next Gen. Serão contempladas 300 novas vagas no novo processo de seleção, que nesta edição será novamente no formato 100% remoto - o que significa que candidatos de qualquer lugar do Brasil poderão participar.



Para o programa CI&T Next Gen 2022, a CI&T irá aumentar em 50% o número de vagas oferecidas para estágio em relação ao processo realizado no ano passado, quando a companhia contratou 200 estudantes. Para a edição de 2022, serão 300 vagas destinadas a estudantes de cursos técnicos, tecnólogos, graduação ou pós-graduação ligados à tecnologia da informação, dados e design, com conclusão após dezembro de 2022, e que terão a oportunidade de desempenhar na prática todo o aprendizado até o término do seu curso. O tempo de estágio deverá ser de pelo menos 12 meses com até 30 horas semanais. O domínio do inglês pode ser um diferencial para os candidatos.



As inscrições vão até 30/07 e deverão ser feitas diretamente na página especial do programa no site da CI&T: https://ciandt.com/br/pt-br/carreiras/programa-de-estagio