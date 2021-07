Super Estágios oferece 94 vagas para ensinos médio e superior

E EuEstudante

(crédito: EuEstudante)

Esclarecimento

O Eu, Estudante apenas divulga as vagas oferecidas pelo SUPER ESTÁGIOS. Não somos responsáveis por nenhum outro procedimento relacionado à participação do estudante nos processos seletivos. Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato:



As inscrições devem ser feitas no site ou no endereço Rua Copaíba, Lote 1, Torre Super estágios B, Sala 1306, Shopping DF Plaza, Águas Claras



ENSINO MÉDIO – 14 VAGAS

Vaga: 109959 / Setor de Indústrias Gráficas / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 486,05 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 116430 / Sobradinho / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 5 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 500 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 116665 / Águas Claras / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 116344 / Asa Sul / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 5 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 500 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 112319 / Lago Norte / Ano.: a partir do 1º / Carga horária: 5 horas diárias /Período: vespertino / Bolsa: R$ 800,00 / Benefícios: auxílio transporte R$ 10,00 (diários) e alimentação no local / Número de vagas: 1



ENSINO TÉCNICO – 4 VAGAS

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES – 1 VAGA

Vaga: 116620/ SIA / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio transporte R$ 11 (diária) / Número de vagas: 1



ENSINO SUPERIOR – 76 VAGAS

ARQUITETURA E URBANISMO – 2 VAGA

Vaga: 117233 / Asa Norte / Sem.: do 3º ao 7º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 700,00 / Benefícios: auxílio transporte R$ 11,00 (Diário) / Número de vagas: 1

Vaga: 117733 / Águas Claras / Sem.: do o 1º ao 7º / Carga horária: 5 horas diárias (3 vezes por semana) / Período: vespertino / Bolsa: R$ 550,00 / Benefícios: auxílio transporte R$ 78,00 (Mensais) / Número de vagas: 1

BIOMEDICINA – 1 VAGA

Vaga: 117420 / Setor de Indústrias Gráficas / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 650,00 / Benefícios: auxílio transporte: R$11,00 (Diário) / Número de vagas: 1



EDUCAÇÃO FÍSICA – 1 VAGA

Vaga: 117719 / Paranoá / Sem.: a partir do 5º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 750,00 / Benefícios: auxílio transporte: a combinar / Número de vagas: 1

ENFERMAGEM – 1 VAGAS

Vaga: 115440 / Águas Claras / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

ENGENHARIA FLORESTAL – 1 VAGA

Vaga: 114982 / Plano Piloto / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 450 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

ESTATÍSTICA – 1 VAGA

Vaga: 112525 / Setor de Indústrias Gráficas / Sem.: a partir do 2º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 1.125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

ESTATÍSTICA – BANCO DE DADOS – 1 VAGA

Vaga: 111300 / Setor de Indústrias Gráficas / Sem.: a partir do 2º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 1.125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

ESTÉTICA – 1 VAGA

Vaga: 117341 / Taguatinga / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 5 horas diárias / Período: vespertino e noturno / Bolsa: R$ 550,00 / Benefícios: auxílio transporte: R$11,00 (Diário) / Número de vagas: 1

FISIOTERAPIA – 1 VAGAS

Vaga: 115315 / Asa Sul / Sem.: a partir do 5º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$6 (por hora) / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

GASTRONOMIA - 1 VAGA

Vaga: 116177 / Asa Sul / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 5 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 650 / Benefícios: auxílio transporte e Auxílio Alimentação R$ 15 (diária) / Número de vagas: 1

JORNALISMO – 1 VAGAS

Vaga: 112353 / Taguatinga Norte / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 700 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

MARKETING – 1 VAGAS

Vaga: 116353 / Águas Claras / Sem.: do 1º ao 6º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio transporte R$ 11 (diária) / Número de vagas: 1

ODONTOLOGIA – 1 VAGAS

Vaga: 114837 / São Sebastião / Sem.: a partir do 5º / Carga horária: 5 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 750 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

PSICOLOGIA – 1 VAGA

Vaga: 116862 / Setor de Indústrias Gráficas / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 1.125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

*Há ainda vagas para ensino médio (9); ensino técnico: técnico em administração (3) e ensino superior: administração (23), ciências contábeis (4), ciência da computação – engenharia da computação – sistemas de informação (11), comunicação social (3), design gráfico (2), direito (5), gestão comercial (2), letras (5), nutrição (3), pedagogia (5) e publicidade e propaganda (3).