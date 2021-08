Brasília Estágios tem 22 vagas de estágio abertas na capital federal

E EuEstudante

Currículos devem ser enviados para o e-mail recrutamento1@brasiliaestagios.com.br . É possível entrar em contato, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h ou das 13h30 às 17h30, pelos telefones 3964-5981 e 3226-7977.

ENSINO MÉDIO





Cód.: 8497 / Vaga: 3 / Samambaia / Sem.: Alunos do 1° e 2° ano do ensino médio / Terça a sábado 10h às 16h / Bolsa: R$ 500,00 + VT + VA no local / Requisitos: boa dicção; pontualidade; responsabilidade.

Cód.: 8500 / Vaga: 5 / Taguatinga / Sem.: Alunos do 1° e 2° ano do ensino médio / horário de estágio: a combinar / Bolsa: R$ 500,00 + VT / Requisitos: boa dicção; pontualidade; gostar de jogar; morar próximo a Taguatinga.

Cód.: 8507 / Vaga: 2 / Guará / Sem.: Alunos do 1° e 2° ano do ensino médio / Seg a Sab. 10h às 15h / Bolsa: R$ 600,00 + VT + VA no local / Requisitos: boa comunicação e interesse.



Cód.: 8509 / Vaga: 2 / Asa Norte / Sem.: Alunos do 1° e 2° ano do ensino médio / horário de estágio: a combinar / Bolsa: R$ 500,00 + VT + VA no local / Requisitos: ter vontade de aprender



ENSINO SUPERIOR

GASTRONOMIA

Cód.: 8508 / Vaga: 2 / Asa Norte / Sem.: a partir 1° Sem / horário de estágio: a combinar / Bolsa: R$ 500,00 + VT + VA no local / Requisitos: ter vontade de aprender



Cód.: 8505 / Vaga: 2 / Guará / Sem.: a partir 1° Sem / Seg a sab. / 10h às 15h / Bolsa: R$ 600,00 + VT + VA no local / Requisitos: boa comunicação e interesse

RECURSOS HUMANOS

Cód.: 8503 / Vaga: 2 / Asa Sul / Sem.: a partir 1° Sem / Seg a sex. / 9h às 15h ou 12h às 18h / Bolsa: R$ 700,00 + VT / Requisitos: boa comunicação e informática básica



ADMINISTRAÇÃO

Cód.: 8501 / Vaga: 2 / Asa Sul / Sem.: a partir 1° Sem / Seg a Sex. / 9h às 15h ou 12h às 18h / Bolsa: R$ 700,00 + VT / Requisitos: boa comunicação e informática básica

NUTRIÇÃO

Cód.: 8506 / Vaga: 2 / Guará / Sem.: a partir 1° Sem / Seg a sab. / 10h às 15h / Bolsa: R$ 600,00 + VT + VA no local / Requisitos: boa comunicação e interesse



Cód.: 8512 / Vaga: 4 / Asa Norte / Sem.: a partir 1° Sem / Seg a sab. / 11h às 16h / Bolsa: R$ 500,00 + VT + VA no local / Requisitos: boa comunicação e interesse



MARKETING

Cód.: 8494 / Vaga: 1 / Asa Sul / Sem.: a partir 2° Sem / horário de estágio: matutino / Bolsa: R$ 600,00 + VT + VA no locas / Requisitos: boa comunicação; organização proatividade.



PEDAGOGIA

Cód.: 8490 / Vaga: 1 / Águas Claras / Sem.: a partir 1° Sem / Seg a sex. / 13h às 19h / Bolsa: R$ 600,00 + VT / Requisitos: Boa comunicação.



Cód.: 8492 / Vaga: 3 / Park Way / Sem.: a partir 1° Sem / Seg a sex. / 7h às 13h ou 13h às 19h / Bolsa: R$ 600,00 + VT / Requisitos: Boa comunicação.



Cód.: 2021 / Vaga: 1 / Taguatinga / Sem.: a partir 1° Sem / Seg a sex. / 13h30 às 17h30 / Bolsa: R$ 400,00 + VT / Requisitos: Boa comunicação.

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Cód.: 8502 / Vaga: 2 / Asa Sul / Sem.: A partir 1° Sem / Seg a sex. / 9h às 15h ou 12h às 18h / Bolsa: R$ 700,00 + VT / Requisitos: boa comunicação e informática básica