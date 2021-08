Fundatec Estágios seleciona estudantes

E EuEstudante

(crédito: fundatec)

A Fundatec Estágios está selecionando estudantes do Rio Grande do Sul (capital e interior) e São Paulo para mais de 60 vagas de estágio. As oportunidades são para candidatos de nível médio, superior e técnico com bolsas auxílio que variam entre R$400,00 e R$1.200,00 para cargas horárias de quatro e seis horas diárias.

No ensino superior, as oportunidades estão distribuídas nas áreas de administração, artes e design, biologia, ciências contábeis, comunicação (jornalismo e publicidade e propaganda), educação física, engenharias (civil, mecânica, elétrica de produção), gastronomia, letras, logística, pedagogia, química e veterinária. Já para o ensino técnico, há vagas no campo da informática e segurança do trabalho.

No Rio Grande do Sul, a seleção ocorre em Porto Alegre, em municípios da Região Metropolitana - Cachoeirinha, Canoas, Gravataí e Alvorada - e da Serra, em Caxias do Sul. Já em São Paulo, são 10 oportunidades para atuação em home office. Para acessar as informações completas, bem como se candidatar às vagas disponíveis, os estudantes devem acessar o site estagios.fundatec.org.br, realizar um cadastro gratuito e demonstrar interesse na vaga desejada.

Sobre a Fundatec Estágios - A Fundatec integra instituições de ensino, estudantes e organizações públicas e privadas, por meio de um sistema operacional ágil e dinâmico, onde disponibiliza um banco de currículos atualizados, consulta de vagas e informações sobre o funcionamento do processo de estágios, de acordo com lei específica.