Super Estágios oferece 90 vagas para ensinos médio e superior

E EuEstudante

(crédito: EuEstudante)

Esclarecimento

O Eu, Estudante apenas divulga as vagas oferecidas pelo SUPER ESTÁGIOS. Não somos responsáveis por nenhum outro procedimento relacionado à participação do estudante nos processos seletivos. Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato:



As inscrições devem ser feitas no site ou no endereço Rua Copaíba, Lote 1, Torre Super estágios B, Sala 1306, Shopping DF Plaza, Águas Claras





Vaga: 119134 / Guará II / Sem.: A partir do 1º / Carga Horária: 5 horas diárias / Período: Vespertino e Noturno / Bolsa: R$ 600,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 119279 / Guará / Sem.: A partir do 1º / Carga Horária: 5 horas diárias / Período: Matutino e Vespertino / Bolsa: R$ 600,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 119317 / Sobradinho / Sem.: A partir do 1º / Carga Horária: 5 horas diárias / Período: Vespertino / Bolsa: R$ 500,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 119319 / Sobradinho / Sem.: A partir do 1º / Carga Horária: 5 horas diárias / Período: Matutino / Bolsa: R$ 500,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

ENSINO TÉCNICO – 5 VAGAS

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO – 4 VAGAS

Vaga: 115241 / Sudoeste e Octogonal / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 116222 / Taguatinga / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 5 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 550 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 118450 / Taguatinga / Sem.: Entre o 1º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Matutino / Bolsa: R$ 550,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 118471 / Taguatinga Norte / Sem.: Entre o 1º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Vespertino e Noturno / Bolsa: R$ 500,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

TÉCNICO EM ENFERMAGEM – 1 VAGA

Vaga: 118912 / Ceilândia Norte / Sem.: A partir do 2º / Carga Horária: 5 horas diárias / Período: Vespertino / Bolsa: R$ 600,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

ENSINO SUPERIOR – 81 VAGAS

ADMINISTRAÇÃO – 28 VAGAS

Vaga: 116283 / Asa Sul / Sem.: a partir do 2º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 116,91 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 116221 / Taguatinga / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 5 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 550 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 116887 / Asa Sul / Sem.: a partir do 2º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 117217 / Asa Sul / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 850 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 117327/ L2 Sul / Sem.: Entre o 2º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Vespertino e Noturno / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 117339 / Samambaia / Sem.: Entre o 1º / Carga Horária: 5 horas diárias / Período: Vespertino e Noturno / Bolsa: R$ 700,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 117553 / Setor de Habitações Individuais Norte / Sem.: Entre o 2º / Carga Horária: 5 horas diárias / Período: Vespertino / Bolsa: R$ 600,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 118092 / Asa Sul / Sem.: Entre o 1º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Matutino ou Vespertino / Bolsa: R$ 800,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 118307 / Lago Norte / Sem.: Entre o 3º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Matutino e Vespertino / Bolsa: R$ 1200,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 118447 / Asa Sul / Sem.: Entre o 1º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Matutino / Bolsa: R$ 6,00 por hora / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 116801 / Lago Norte / Sem.: Entre o 1º e o 6º / Carga Horária: 5 horas diárias / Período: Matutino ou Vespertino / Bolsa: R$ 600,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 116652 / Sudoeste / Sem.: A partir do 1º / Carga Horária: 4 horas diárias / Período: Matutino ou Vespertino / Bolsa: R$ 400,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 115994 / Ceilândia Norte / Sem.: Entre o 3º e o 6º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Matutino e Vespertino / Bolsa: R$ 650,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 118201 / Conic / Sem.: Entre o 3º e o 6º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Matutino e Vespertino / Bolsa: R$ 600,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 118100 / Águas Claras / Sem.: Entre o 2º e o 6º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Vespertino / Bolsa: R$ 600,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 117711 / Asa Sul / Sem.: A partir do 1º / Carga Horária: 5 horas diárias / Período: Vespertino e Noturno / Bolsa: R$ 650,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 118444 / Asa Sul/ Sem.: Entre o 3º e o 6º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Matutino ou Vespertino / Bolsa: R$ 900,00 / Benefícios: vale-transporte, Curso e Treinamentos / Número de vagas: 1

Vaga: 118622 / Águas Claras/ Sem.: Entre o 2º e o 6º / Carga Horária: 5 horas diárias / Período: Matutino / Bolsa: R$ 700,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 115981 / Samambaia / Sem.: Entre o 1º e o 6º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Matutino e Vespertino / Bolsa: R$ 650,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 118853 / Brasília / Sem.: Entre o 2º e o 6 º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Matutino ou Vespertino / Bolsa: R$ 800,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 118851 / Zona Industrial (Guará) / Sem.: Entre o 2º e o 6º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Manhã ou Tarde / Bolsa: R$800,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 119180 / Asa Norte / Sem.: Entre o 3º e o 6º / Carga Horária: 6 horas diárias/ Período: Vespertino/ Bolsa: R$ 700,00/ Benefícios: vale-transporte / Número de vagas:1

Vaga: 119192 / Brasília / Sem.: A partir do 1º / Carga Horária: 6 horas diárias/ Período: Vespertino e Noturno / Bolsa: R$ 650,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 118727 / Ceilândia Norte / Sem.: A partir do 2º / Carga Horária: 30 horas semanais / Período: Matutino ou Vespertino / Bolsa: R$ 600,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 118765 / Guará / Sem.: A partir do 1º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Matutino ou Vespertino / Bolsa: R$ 700,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 118726 / Ceilândia Norte / Sem.: A partir do 1º / Carga Horária: 30 horas semanais / Período: Matutino ou Vespertino / Bolsa: R$ 600,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 118728 / Ceilândia Norte / Sem.: A partir do 1º / Carga Horária: 5 horas diárias / Período: Matutino ou Vespertino / Bolsa: R$ 700,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 119132 / Taguatinga / Sem.: A partir do 2º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Matutino e Vespertino / Bolsa: R$ 700,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS – 1 VAGA

Vaga: 119115 / Zona Cívico-Administrativa / Sem.: A partir do 1º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Matutino ou Vespertino / Bolsa: R$ 1125,69 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

AGRONOMIA – BIOLOGIA – 1 VAGA

Vaga: 118392 / Planaltina / Sem.: Entre o 2º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Matutino / Bolsa: R$ 600,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

AGRONOMIA – ENGENHARIA AGRONÔMICA – 1 VAGA

Vaga: 118332 / Gama / Sem.: Entre o 7º / Carga Horária: 4 horas diárias / Período: Matutino / Bolsa: R$ 450,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

ARQUITETURA E URBANISMO – 2 VAGA

Vaga: 118031 / Asa Norte / Sem.: A partir do 7º / Carga Horária: 18 horas semanais / Período: Matutino ou Vespertino / Bolsa: R$ 300,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga 118688 / Zona Industrial (Guará) / Sem.: Entre o 7º e 9º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: Tarde/ Bolsa: R$ 700,00/ Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

ARQUITETURA E URBANISMO – DESIGN DE INTERIORES – 1 VAGA

Vaga: 118491 / SIA / Sem.: Entre o 4º / Carga Horária: 4 horas diárias / Período: Vespertino / Bolsa: R$ 700,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

ARQUITETURA E URBANISMO – ENGENHARIA CIVIL – 1 VAGAS

Vaga: 118236 / Plano Piloto / Sem.: Entre o 2º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Matutino / Bolsa: R$ 600,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

CIÊNCIAS CONTÁBEIS – 3 VAGAS

Vaga: 116956 / Taguatinga / Sem.: a partir do 4º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 117234 / Asa Norte / Sem.: a partir do 6º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 900 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 118448 / Asa Norte / Sem.: Entre o 10º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Matutino / Bolsa: R$ 950,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – 2 VAGAS

Vaga: 116593 / Plano Piloto / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 117605 / Zona Cívico-Administrativa / Sem.: Entre o 6º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Matutino ou Vespertino / Bolsa: R$ 1125,69 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

COMÉRCIO EXTERIOR – 1 VAGA

Vaga: 118364 / Asa Norte / Sem.: Entre o 4º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Matutino ou Vespertino / Bolsa: R$ 950,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

COMUNICAÇÃO SOCIAL – 5 VAGAS

Vaga: 114062 / SIA / Sem.: a partir do 4º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 117673 / Zona Cívico Administrativa / Sem.: Entre o 2º / Carga Horária: 6 horas diárias / Bolsa: R$ 1125,69 / Benefícios: vale-transporte e Seguro contra acidentes pessoais / Número de vagas 1

Vaga: 118605 / Plano Piloto / Sem.: Entre o 4º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Matutino ou Vespertino / Bolsa: R$ 600,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 118647 / Asa Norte / Sem.: Entre o 5º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Matutino / Bolsa: R$ 950,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 119221 / Sudoeste / Sem.: A partir do 1º / Carga Horária: 4 horas diárias / Período: Matutino ou Vespertino / Bolsa: R$ 550,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

DESIGN GRÁFICO – 3 VAGAS

Vaga: 118624 / Setor de Indústrias Gráficas / Sem.: Entre o 1º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Vespertino / Bolsa: R$ 1125,69 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 118615 / Zona Cívico Administrativa / Sem.: Entre o 1º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Vespertino / Bolsa: R$ 1125,69 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 119288 / Gama / Sem.: A partir do 2º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Matutino e Vespertino / Bolsa: R$ 600,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

DIREITO – 2 VAGAS

Vaga: 115225 / Asa Norte / Sem.: a partir do 5º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 794 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 118170 / Asa Norte / Sem.: Entre o 7º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Matutino e Vespertino / Bolsa: R$ 950,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

EDUCAÇÃO FÍSICA – 2 VAGA

Vaga: 119117 / Riacho Fundo II / Sem.: A partir do 5º / Carga Horária: 5 horas diárias / Período: Matutino / Bolsa: R$ 550,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 119276 / Asa Norte / Sem.: A partir do 4º / Carga Horária: 4 horas diárias / Período: Vespertino e Noturno / Bolsa: R$ 700,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

ENFERMAGEM – 1 VAGA

Vaga: 118756 / Asa Sul / Sem.: A partir do 1º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Matutino ou Vespertino / Bolsa: R$ 750,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

ENGENHARIA BIOTECNOLÓGICA – AGRONOMIA – ENGENHARIA DE ENERGIA – 1 VAGA

Vaga: 117971 / Plano Piloto / Sem.: Entre o 5º / Carga Horária: 4 horas diárias / Período: Matutino ou Vespertino / Bolsa: R$ 450,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

ENGENHARIA ELÉTRICA – 1 VAGA

Vaga: 118498 / Esplanada dos Ministérios / Sem.: Entre o 3º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Matutino ou Vespertino / Bolsa: R$ 1125,69 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

ENGENHARIA FLORESTAL – 1 VAGA

Vaga: 114982 / Plano Piloto / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 450 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

JORNALISMO – 1 VAGA

Vaga: 119039 / Taguatinga Norte / Sem.: A partir do 2º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Vespertino / Bolsa: R$ 700,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

LETRAS – 1 VAGA

Vaga 117258 / Setor Sudoeste / Sem.: A partir do 5º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: Vespertino e Noturno / Bolsa: R$ 600,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

PEDAGOGIA – 7 VAGAS

Vaga: 116991 / Taguatinga / Sem.: a partir do 2º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 118532 / Sobradinho / Sem.: A partir do 2º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Vespertino / Bolsa: R$ 600,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga 117245 / Sudoeste / Sem.: Entre o 2º e o 6º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Matutino e Vespertino / Bolsa: R$ 600,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 01

Vaga 117972 / Asa Norte / Sem.: Entre o 1º e o 6º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Vespertino / Bolsa: R$ 600,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 01

Vaga: 119195 / Asa Sul / Sem.: A partir do 1º / Carga Horária: 5 horas diárias / Período: Vespertino / Bolsa: R$ 550,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 119105 / Sudoeste / Sem.: A partir do 2º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Vespertino / Bolsa: R$ 600,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 119118 / Riacho Fundo II / Sem.: A partir do 1º / Carga Horária: 5 horas diárias / Período: Matutino / Bolsa: R$ 550,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

PEDAGOGIA – LETRAS – INGLÊS – 1 VAGA

Vaga: 118586 / Guará / Sem.: Entre o 1º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Vespertino / Bolsa: R$ 800,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

PUBLICIDADE E PROPAGANDA – 10 VAGAS

Vaga: 115213 / Asa Norte / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 794 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 117268 / Sudoeste / Sem.: Entre o 2º e o 6º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Matutino e Vespertino / Bolsa: R$600,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 118577 / Samambaia/ Sem.: A partir do 2º / Carga Horária: 5 horas diárias / Período: Matutino ou Vespertino / Bolsa: R$ 800,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 118263/ Taguatinga Norte/ Sem.: Entre o 3º e o 6º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Matutino e Vespertino / Bolsa: R$ 1200,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 116274 / Samambaia / Sem.: Entre o 2º e 6º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Matutino ou Vespertino / Bolsa: R$ 650,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 117337/ Águas Claras / Sem.: A partir do 3º / Carga Horária: 4 horas diárias / Período: Vespertino / Bolsa: R$ 600,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 119174 / Águas Claras / Sem.: Entre o 2º e o 7º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Matutino e Vespertino / Bolsa: R$650,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 119208 / Asa Norte / Sem.: A partir do 2º / Carga Horária: 5 horas diárias / Período: Matutino ou Vespertino / Bolsa: R$ 800,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 118435 / Asa Sul / Sem.: A partir do 3º / Carga Horária: 4 horas diárias / Período: Matutino ou Vespertino / Bolsa: R$ 787,98 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 119194 / Asa Sul / Sem.: A partir do 1º / Carga Horária: 5 horas diárias / Período: Vespertino / Bolsa: R$ 550,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

PSICOLOGIA – 1 VAGA

Vaga: 116862 / Setor de Indústrias Gráficas / Sem.: a partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 1125,69 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

SECRETARIADO – BIBLIOTECONOMIA – 1 VAGA

Vaga: 119016 / Planaltina / Sem.: A partir do 2º / Carga Horária: 4 horas diárias / Período: Vespertino / Bolsa: R$ 450,00 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – 2 VAGAS

Vaga: 117710 / Trecho 3 / Sem.: Entre o 2º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Matutino ou Vespertino / Bolsa: R$ 1125,69 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 118243 / Setor de Indústrias Gráficas / Sem.: Entre o 2º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: Matutino ou Vespertino / Bolsa: R$ 1125,69 / Benefícios: vale-transporte / Número de vagas: 1