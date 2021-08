Wine abre inscrições para estágio em tecnologia

E EuEstudante

(crédito: Wine/Divulgação)

A Wine, maior clube de assinatura de vinhos do mundo e uma das principais varejistas do país, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Wine Tech. No total são 15 vagas para atuar no escritório de Vitória, no Espírito Santo. As inscrições vão até 18 de agosto e podem ser feitas no site .

Para se candidatar é preciso ter previsão de formatura a partir de dezembro de 2022 e estar cursando Análise de Sistemas, Ciências da Computação, Engenharias ou Estatística. A Wine irá oferecer treinamento e suporte técnico aos candidatos selecionados, além dos benefícios: bolsa de estágio, ticket alimentação ou refeição, vale-transporte ou combustível, premiação por resultados, plantão psicológico, descontos na Loja Wine e Clube Wine, Wine Points (programa de recompensas em que os funcionários podem trocar pontos por presentes, em uma lojinha exclusiva), acesso ao outlet exclusivo da marca, horário flexível e possibilidade de atuar no modelo home office.

“O programa cria uma oportunidade para que os estudantes tenham mentoria com profissionais que são referência em tecnologia, e ainda, para que possam se relacionar com as diversas áreas da empresa. Também existe um compromisso com a diversidade. Nosso objetivo é ter 50% do grupo coberto por mulheres, pretos, LGBTQIA+ e periféricos”, conta Paula Caetano, Gerente de Cultura e Pessoas da Wine.

Para João Vitor Bortolotti, estagiário na Wine selecionado na edição 2020 do programa, estagiar na empresa está sendo a melhor experiência da sua jornada acadêmica. “A liberdade de colocar em prática o que aprendo na universidade e ver de fato o impacto positivo disso me motiva mais a cada dia! E o cuidado com a individualidade de cada pessoa é incrível, me sinto especial”, relata.

Para quem quiser saber ainda mais sobre o programa, haverá uma Live, no dia 13/8, para apresentação do Wine Tech. O link de acesso é: